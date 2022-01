La fuga de peloteros cubanos debilita la Serie Nacional pocos días antes de su inicio

Aún no inicia la 61 Serie Nacional de Béisbol y el equipo de los Toros de Camagüey se estremece por la baja de dos de sus figuras y el contagio por covid-19 de su entrenador Mario Leonel Moas. Este martes se hizo oficial la baja del lanzador Yosimar Cousín con el argumento de "ausentarse durante una semana de la concentración", informó la dirección del conjunto agramontino en sus redes sociales.

"Hace unos días se reportaba que el paradero del joven prospecto era desconocido (al igual que el de Yunior Tur)", publicó el periodista Yordano Carmona en Peloto Cubana. "Aún se desconoce si Cousín salió del país en busca de lograr su sueño: firmar con una organización de Grandes Ligas". Mientras que el columnista de Play-Off Magazine Yirsandy Rodríguez etiquetó en sus redes la noticia con la frase: "Y se acabó el inning".

En octubre pasado, el camagüeyano había solicitado su baja de la Federación Cubana luego de que ésta le cerró las puertas para ser contratado en el equipo mexicano Charros. Tras preguntar el motivo de la negativa le hicieron saber que estaba "bloqueado" para salir. "Me tienen fichado", explicó en su momento a Play-Off Magazine. Y llegó a considerar el camagüeyano "no seguir jugando pelota".

Carmona recordó que el joven atleta tuvo una oportunidad de jugar en Panamá, pero debido a la pandemia no se concretó la salida. "Yo me he sacrificado bastante para poder lograr un contrato ya sea en Japón, México, donde sea", le dijo el pelotero al comunicador en octubre.

A Yosimar Cousín y Yunior Tur los excluyó Eriel Sánchez del equipo nacional por la falta de "disciplina" y "patriotismo". Con un conjunto de "patriotas" el mánager viajó en septiembre pasado a México para el torneo Sub-23, escenario para la peor derrota de la pelota cubana con 12 fugas.

Las malas noticias para la novena de Camagüey comenzaron el pasado 6 de enero, cuando la directiva hizo pública la baja de su capitán, el jardinero zurdo Leonel Segura. "Fue autorizado a viajar al exterior y no se incorporó en la fecha acordada ni ha establecido comunicación con el colectivo técnico, por lo cual causa baja de la nómina oficial".

"Segura no retornará a la Isla por el momento y se encuentra en Venezuela actualmente", confirmó el comentarista deportivo Francys Romero a Béisbol FR "Desde allí buscará una oportunidad dentro del béisbol profesional, lo mismo en las diferentes ligas de invierno así como en la aplicación de la agencia libre".

Según las estadísticas, Segura mantuvo una línea ofensiva .306/.388/.401, con 17 jonrones en ocho temporadas con los Toros. "Se trata de un jugador que supera las seis Series Nacionales y los 25 años", subrayó Romero.

De los 12 peloteros fugados también se dieron noticias este martes, uno de ellos, Loidel Chapellí Jr. participará en la vitrina de prospectos, que organizó en la capital del estado mexicano de Yucatán Thor Representaciones y tendrá lugar este miércoles en la Academia Ba'axal.

El prospecto de Camagüey tendrá la oportunidad de mostrar sus cualidades ante representantes de varios equipos de las Grandes Ligas. Junto a él estarán los cubanos Sergio Barthelemy, Oscar Luis Martén, Luis Dariel Serrano, Mario Miranda, señaló Béisbol FR.

En la búsqueda de nuevos horizontes, se confirmó que César Prieto firmará con los Orioles de Baltimore. El juvenil es representado por David Hastings y se encontraba en la ciudad de Tampa, Florida, desde mayo pasado, cuando abandonó al equipo Cuba en el Preolímpico. "Aunque la cifra del monto no se ha confirmado del todo debe rondar entre 650.000 y 750.000" dólares por temporada, según detalló Romero.

