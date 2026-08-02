La gloria del baloncesto cubano Félix Morales sobrevive vendiendo productos

Muere en Italia Alexeis Argilagos, una de las figuras del voleibol que conquistó la Liga Mundial (1998) y la plata (1999)

La Habana/“Estoy pasando por un mal momento”, dice la gloria deportiva del baloncesto cubano Félix Morales Alfonso. El hombre de 73 años deambula por calles de los barrios del Reparto 13 de marzo de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, y aún confía en “trabajar en septiembre” y así tener dinero.

“Quien un día defendió los colores de Cuba en las canchas internacionales, hoy se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, sobreviviendo con la venta de productos en una esquina y enfrentando condiciones de pobreza, deterioro físico y un preocupante estado de salud”, denuncia el medio independiente Periódico Patria 1892.

La historia del hombre de más de dos metros “refleja una de las caras más dolorosas del abandono que viven muchos deportistas cubanos después de entregar sus mejores años representando a la Isla”, agrega.

En un video subido por el usuario que se identifica como Rockie Perrie Guau, Morales Alfonso se define como “un hombre de mucha voluntad” y ante la precaria situación por la que atraviesa hay que seguir “pa’lante”.

Sentado en un escalón de la entrada a uno de los locales de la Unidad Empresarial de Base de Farmacias Cárdenas, Morales Alfonso luce un pulóver rojo con el número 15, similar al que usaba como jugador de la Selección Nacional. Asegura que quiere seguir dedicándose al baloncesto, que “es lo que me gusta hacer”.

El atleta en retiro representó a Cuba en los Juegos Olímpicos de Montreal (1976) y Moscú (1980). Aunque los aficionados lo recuerdan por su actuación en el Torneo de las Américas (1992), donde el equipo de la Isla enfrentó al legendario Dream Team de Estados Unidos, para muchos, el mejor conjunto de todos los tiempos.

Aunque el marcador final reflejó una abrumadora victoria para EE UU, 136-57, para Morales Alonso fue un gran aprendizaje: “Definitivamente, son mejores”, dijo el centro cubano a The Washington Post. “Solo verlos en vivo fue una gran impresión para nosotros. Estábamos jugando contra ellos, contra los mejores. En cuanto a mí, fue un honor. Vimos el marcador y fue un resultado lógico, pero lo hicimos lo mejor que pudimos”.

El abandono del régimen a las glorias deportivas es una constante en la Isla. El ajedrecista Jesús Nogueiras denunció que debido a la falta de acuerdo entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y el restaurante La Bodeguita, en Villa Clara, “le niegan la comida”. Aunque días después de publicado el caso, la situación mejoró para el Gran Maestro.

La gloria deportiva del boxeo Idel Torriente Sáez denunció en junio del año pasado el olvido de las autoridades deportivas. “No me atienden… me tienen a un lado a esperar que me retire”, lamentó el hombre que sobrevive con menos de 20 dólares. Torriente cuenta con un espacio en el Casino Deportivo, ubicado en el reparto de Antonio Maceo, en el Consejo Armada, en el Cerro, La Habana.

Falleció en Italia de Alexeis Argilagos, una de las figuras de la generación dorada del voleibol cubano que conquistó la Liga Mundial (1998) y la plata (1999). / Facebook/Volleyball.it﻿

Este sábado se confirmó el fallecimiento en Italia de Alexeis Argilagos, una de las figuras de la generación dorada del voleibol cubano que conquistó la Liga Mundial (1998) y la plata (1999). “Con sus 1,99 metros de estatura asumió el reto de desempeñar una posición que apenas comenzaba a abrirse paso en el voleibol internacional: la de líbero”, escribió en sus redes Yamilka Lafita, también conocida como Lara Crofs.

Argilagos integró el equipo nacional que participó en los Juegos Olímpicos de Sídney (2000). Además, conquistó la medalla de bronce en la Copa Mundial de Grandes Campeones celebrada (la Copa) en Japón (1997). Las medallas de oro en los Panamericanos de Winnipeg (1999) y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo (1998).

Argilagos abandonó la Isla en el año 2000 y reapareció en Qatar antes de afincarse en Italia, donde “jugó para el Isernia, Mantova, Castellana Grotte, Sora, Segrate, Brolo, Asti, Cirié, Canavese y su último equipo, el Chieri, en la temporada 2021/22, donde se retiró a la edad de 47 años”, publicó la página Baseball Forever en Facebook.