La Habana y los comunistas suecos presionan por los visados de los futbolistas cubanos sub-16

La Embajada de Suecia sostiene que los solicitantes no demostraron suficientes vínculos socioeconómicos que garantizaran su regreso a Cuba

La Habana/La Embajada de Cuba en Suecia denunció la denegación de visados para el equipo cubano de fútbol integrado por menores de 16 años, que fue invitado para participar en el torneo Gothia Cup que se celebrará en la ciudad de Gotemburgo, entre el 12 y el 18 de julio próximos. Según la sede diplomática cubana, “los solicitantes deben demostrar que tienen suficientes vínculos socioeconómicos con su país de origen”.

La Embajada cubana recordó que otros equipos de la Isla han sufrido este tipo de exclusiones con anterioridad, fundamentalmente en eventos en los que Estados Unidos ha sido sede y ahora “las autoridades suecas se suman a esta posición injusta, politizada y discriminatoria”.

De acuerdo con el comunicado, la decisión fue dada a conocer el pasado martes por la Embajada de Suecia en La Habana a la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC). Las autoridades de la Isla consideraron la decisión como un acto “totalmente excluyente, discriminatorio y lacerante”, además “contraria a los valores promovidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), que exige que los organizadores de los eventos deportivos garanticen el acceso sin discriminación política, religiosa o racial”.

Sin embargo, el reglamento de la Gothia Cup establece que algunos de los participantes “necesitan de un visado Schengen tipo C”, un documento válido para viajar libremente entre los 29 países miembros de la zona, entre los que se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

El organizador del evento precisa que “la decisión de conceder o denegar un visado siempre la toma la Embajada”, por lo que Gothia Cup “no tiene ninguna influencia sobre su decisión”.

El organizador del evento precisa que “la decisión de conceder o denegar un visado siempre la toma la Embajada”

Entre los requisitos a cubrir se pide a los solicitantes vínculos socioeconómicos, que se refieren a comprobar motivos para regresar a Cuba, como estudios y arraigo familiar. Al tratarse de menores, “esto suele evaluarse a través de la situación de los padres”, según señala la Embajada de Suecia en La Habana. Lo que para la Isla, según el comunicado, es “grave pretender aplicar este tipo de medidas restrictivas a niños, teniendo en cuenta que el equipo cubano está conformado por atletas menores de 16 años”.

Este jueves el Partido Comunista confirmó que la asociación deportiva Proletären FF, que invitó a Cuba, “ha estado recaudando fondos durante mucho tiempo” para el viaje del representativo de la Isla, pero ante la negativa de la Embajada, ha hecho un llamado para que rectifique su decisión.

En febrero pasado, Estados Unidos le negó el visado a ocho miembros del equipo nacional de la Isla que participará en el Clásico Mundial de Béisbol. Entre los integrantes se encontraba el presidente del organismo, Juan Reinaldo Pérez Pardo; el secretario general, Carlos del Pino Muñoz; y el entrenador de pitcheo y ex lanzador Pedro Luis Lazo Iglesias.

En febrero pasado, Estados Unidos le negó el visado a ocho miembros del equipo nacional de la Isla que participará en el Clásico Mundial de Béisbol

Desde que el presidente Donald Trump retornó a la Casa Blanca para un segundo mandato, ha aumentado la presión sobre la Isla. En mayo del año pasado EE UU incluyó nuevamente a Cuba en el listado de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista.

En ese mismo mes, por la denegación de visas, el presidente del Comité Olímpico de Cuba, Roberto León Richards, y otros dirigentes no pudieron participar en reuniones de Panam Sports, el organismo olímpico de América.

Ante el temor a poner en riesgo su residencia en EE UU, en junio pasado el guardameta Raiko Arozarena prefirió renunciar a jugar con Cuba el partido eliminatorio de la Concacaf para el Mundial 2026, frente a Bermudas, que tuvo lugar en el estadio Antonio Maceo.

A finales de junio, la cadenaFrance 24 tuvo acceso a la carta que le enviaron a una de las voleibolistas del equipo nacional que tenía un lugar asegurado en la Final Four de Norceca. “Usted no es elegible para una visa de no inmigrante bajo la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de acuerdo con la proclamación presidencial”.