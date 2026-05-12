Holguín da un revés al béisbol ‘revolucionario’ con entradas VIP de 1.500 pesos

Medios especializados cuestionan la iniciativa en un país donde los peloteros gana 3.500 pesos y el salarió promedio es de 6.649

La Habana/El estadio Calixto García Íñiguez, casa de Cachorros de Holguín, está comercializando dos salas VIP con capacidad para tres o cuatro personas. Un espacio que “garantiza un ambiente íntimo y exclusivo”, según el locutor de Radio Angulo, Roberto Carlos Rodríguez Torres, por 1.500 pesos cubanos. Se trata de una oferta bastante inaccesible para un país en que el salario medio mensual alcanza los 6.649 pesos y que está sumido en crisis económica.

Este modelo, como todas las medidas tomadas también de patrocinio privado, derrumban el ideal de Fidel Castro, que en 1961 promovió al béisbol como el “deporte del pueblo”, al eliminar la gestión privada de los equipos.

Sobre la nueva medida, el medio especializado Swing Completo dice que “es difícil confiar, cuando el día a día permite ver este hecho más como un indicio de oportunismo, o en el mejor de los casos, como una búsqueda desesperada de una tabla de salvación”.

“El eslogan de ‘deporte amateur’ y el aborrecimiento a los negocios son cosas del ayer (a conveniencia, claro está)”, agrega. “¿Se acabó el béisbol revolucionario? Llegó el capitalismo a Liga Élite”.

A inicios de mayo, se repararon y dieron mantenimiento a los colchones del estadio Calixto García Íñiguez. / Facebook/Gerardo Gonzalez

Dporto Sports News, por su parte, recuerda que los peloteros ganan en promedio 3.500 pesos, casi la mitad del costo de un boleto. “Lo realmente contradictorio es que con estos precios los atletas, que son los encargados del espectáculo, no podrían sentar a la familia en los asientos”, precisa el mismo medio, que explica que a ello se deben agregar los “gastos en gastronomía y otros”. Además, cuestiona la opacidad sobre lo que se recaude: “¿Cuánto de estos ingresos van destinados al bienestar de los atletas y a la infraestructura del estadio? ¿Cuánto dinero se utiliza realmente para las categorías menores y mantener la cantera?”.

Somos los Cachorros de Holguín, el espacio en Facebook con más de 113.000 seguidores, preguntó: ¿Quién de nuestros seguidores va hoy para el palco VIP de los 1.500 pesos? “Ni gratis se llena, mucho menos con ese precio”, respondió un aficionado identificado como Alejandro.

“El híbrido no funciona”, señaló el habanero Abel Ruiz. “VIP es una cosa capitalista, lo cual amo con la vida, pero el salario debe ser igual, los sponsors (patrocinadores) y los derechos televisivos, así como la entrada y la oferta”, detalló el aficionado, que precisó que el modelo “potencia al nivel de la serie y le da valor a esas entradas pero ¿quién va a pagar 1.500 pesos por un béisbol de mala calidad y un pésimo servicio?”.

Según datos de Cubadebate, la Serie Nacional de Béisbol junto con el baloncesto y los eventos de boxeo, cuenta con los patrocinios de los hoteles Gran Caribe, Meliá y Barceló, y, la comercializadora automotriz BDC.

La oferta garantiza “una vista panorámica de todo el terreno y, también, servicio gastronómico personalizado”. Además, les permite a los aficionados tener “acceso con los peloteros del equipo” 30 minutos antes y otro periodo similar, al terminar los partidos. “La entrada por la puerta del museo provincial del deporte una hora antes, les ofrece un recorrido guiado”, agrega Rodríguez Torres.