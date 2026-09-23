Nigeria busca contratar entrenadores cubanos de cara a los JJOO de 2028

La Habana/La Comisión Nacional de Deportes de Nigeria (NSC) ha comenzado las gestiones para contratar a por lo menos tres entrenadores cubanos de atletismo de cara al Campeonato Mundial de 2027 en Pekín y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La información fue revelada este martes por el diario local The Guardian, que indicó que los pobres resultados del país africano en el más reciente World Athletics Ultimate Challenge, en Budapest, Hungría, hace un par de semanas, causaron molestia en las autoridades.

Según el medio nigeriano, una fuente declaró el lunes que “los enfadados funcionarios” de la NSC “lamentaron abiertamente la escasa formación técnica de los entrenadores de la Federación de Atletismo de Nigeria (AFN)”, en particular por la incapacidad para formar atletas que han sido incapaces de acercarse a marcas deportivas de atletas locales, como el récord de salto de longitud de Yusuf Alli, de 8,27 metros, que estableció en 1989 en Lagos.

La intención es contratar a los entrenadores de la Isla –añade el medio, sin mencionar quiénes son– especialistas en pruebas de vallas y salto de longitud. “Los cubanos son muy buenos en esas disciplinas, y la NSC está actuando con rapidez para que al menos tres de ellos comiencen a trabajar de inmediato”, dice The Guardian.

Los cubanos tendrán su base en Nigeria para formar a los atletas locales y no serían solo asesorías temporales

Para ello, los cubanos tendrán su base en Nigeria para formar a los atletas locales y no serían solo asesorías temporales. La fuente citada por el diario incluso aseguró que la medida podría provocar molestia en los entrenadores locales, “pero la Comisión Nacional de Deportes quiere revitalizar el departamento técnico de la AFN para obtener mejores resultados”.

La llegada de los entrenadores cubanos iría acompañada de una renovación de la infraestructura deportiva en el país, en particular a nivel comunitario, además de la inclusión y mayores apoyos a las mujeres nigerianas.

La cooperación deportiva entre Cuba y Nigeria tiene antecedentes institucionales, que datan desde 2006 y han mantenido intercambios en este ámbito durante las últimas dos décadas.

En algunos casos, han puntualizado el apoyo en ciertas disciplinas. En 2023, el presidente de la Federación Cubana de Taekwondo, Iván Fernández Quirós, invitó a atletas nigerianos a que desarrollaran una base de entrenamiento en Cuba.

Además, a inicios de este año, la embajadora de Cuba en Nigeria, Miriam Morales, se reunió con directivos de la Comisión Nacional de Deportes del país africano, y se abordó la posible contratación de entrenadores cubanos y el fortalecimiento del intercambio deportivo bilateral.

La embajadora de Cuba en Nigeria, Miriam Morales, se reunió con directivos de la Comisión Nacional de Deportes del país africano

La apuesta por el talento de los formadores cubanos está respaldada en los buenos resultados deportivos a nivel internacional. En los Juegos Olímpicos de París 2024, 25 atletas de otros países ganaron una presea entrenados por instructores nacidos en la Isla. De esas medallas, 11 fueron de oro, ocho de plata y seis de bronce, muy por encima de la cosecha de la delegación que representó a Cuba, que apenas pudo sumar nueve metales, en lo que fue su peor actuación desde Múnich 1972.

En atletismo, Yaseen Pérez estuvo detrás del oro de la dominicana Marileidy Paulino, que además obtuvo el récord olímpico en los 400 metros planos, con un tiempo de 48.17 segundos. Iván Pedroso llevó a Jordan Díaz, nacido en Cuba, pero que representa a España, a ganar la medalla de oro en triple salto. También Jorge Pichardo, quien entrena a su hijo Pedro Pichardo, fue el artífice de la medalla de plata del santiaguero que representa hoy a Portugal.

En boxeo es donde más destacaron los formadores de la Isla. Enrique Steiner y Julio Lee estuvieron detrás de los cinco oros que obtuvo Uzbekistán en París. Raúl Fernández Liranza y Julián González Cedeño ganaron tres medallas de oro y dos de plata con pugilistas chinos.

Argelia obtuvo el primer lugar con el cubano Pedro Díaz como entrenador. Con España, Pedro Aroche y Esteban Cuéllar ganaron plata y bronce. Mariano Díaz y Humerto Orta, segundo y tercer sitio con Francia. Pedro Roque, con Azerbaiyán, plata. Armando Hernández, dos terceros lugares con República Dominicana, y Joel Soler, bronce con Bulgaria.

Con España, Pedro Aroche y Esteban Cuéllar ganaron plata y bronce. Mariano Díaz y Humerto Orta, segundo y tercer sitio con Francia

Finalmente, en lucha, una disciplina con grandes dividendos para la Isla, Néstor Almanza condujo a Yasmani Acosta, nacido en Cuba pero que representa a Chile, a ganar la medalla de segundo lugar. Otra plata fue para la ecuatoriana Lucía Yépez, bajo el mando de Jorge González, mientras que el puertorriqueño Sebastián Rivera se llevó el bronce entrenado por Arturo Yanes.

La búsqueda de mejores opciones de vida y profesional no se ciñe sólo a los entrenadores. En 2023, el semanario oficialista Trabajadores reveló el abandono de 862 atletas en una década, de ellos 635 fueron peloteros. Si se suman los datos ofrecidos por las propias autoridades, ya suman más de 1.000 deportistas que han roto su vínculo con el deporte de la Isla.

Además, los raquíticos salarios y las condiciones en las que viven obligan a los deportistas a dejar el país. En el caso de los peloteros, el sueldo promedio de alguien que disputa la Serie Nacional alcanza los 3.500 pesos mensuales, insuficiente para lo más básico, si se toma en cuenta que un cartón de huevos con 30 piezas puede llegar a costar hasta 3.000 CUP.