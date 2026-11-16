Andy Díaz registró en agosto pasado un salto 18,15 metros, lo que lo coloca en cuarto lugar en el listado mundial de todos los tiempos.

La Habana/Andy Díaz, saltador nacido en La Habana y medallista olímpico en París 2024, que hoy representa a Italia, afirma que no puede volver a su país natal. "En Cuba me consideran un traidor", confesó en una entrevista emitida este domingo para el programa Domenica In, de la RAI. El triplista contó que la decisión de abandonar Cuba en 2021 provocó que dejara de ver a su familia durante casi seis años.

Pudo hacerlo solo porque la sacó de la Isla. “Logré traer a mi madre y a mi abuela a Italia, y hace un mes, también a mi padre”, indicó el habanero de 30 años. “Los miembros más importantes de mi familia están aquí ahora, y puedo seguir mi carrera con tranquilidad, pero sigo manteniendo al resto de mi familia allá”.

Díaz señaló que sigue pensando en sus parientes en Cuba, a quienes no ha dejado de ayudar a la distancia. No obstante, su decisión, remarcó que la decisión de dejar el país hace más de cinco años, aunque “dolorosa”, fue lo mejor para su carrera.

A sus 19 años, fue desechado por las autoridades deportivas de la Isla. “No tienes talento para ser deportista”, le dijeron dirigentes y técnicos en 2014 en Cuba. En ese entonces había quedado en cuarto lugar en el Campeonato Mundial Sub-20. “Muchos insistían en que no era bueno ni llegaría nunca a nada”, contó en su momento.

“Yo quería ganar una medalla olímpica con Cuba, mi país”, aseguró, pero el desdén de los federativos lo llevó a buscar otros horizontes

En 2015 integró el equipo nacional y repitió en el cuarto sitio en el Mundial de la especialidad Sub-20. En aquellos días el campeón del mundo y medallista olímpico Yoelbi Quesada lo entrenaba. “Yo quería ganar una medalla olímpica con Cuba, mi país”, aseguró, pero el desdén de los federativos lo llevó a buscar otros horizontes.

Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia), Díaz acudió con molestias, pese a que los directivos sabían que estaba lesionado y aun así lo llevó. “Aprietas los dientes, y no pasa nada”, reveló. Sin embargo, su caso era complejo, él estaba decidido a no participar. “No quería y no podía”, dijo. La realidad es que el cubano ya tenía pensado fugarse durante su estancia en Europa.

Semanas después, de regreso de la Liga Diamante en Oslo con la selección cubana, el triplista se encontraba en tránsito en el aeropuerto de Madrid. Durante la escala, antes de regresar a casa, decidió abandonar la delegación y no abordar el vuelo a Cuba. Tras un período inicial en España, logró llegar a Italia clandestinamente. Allí contactó con Fabrizio Donato, excampeón de triple salto, quien le abrió las puertas de su casa en Ostia y lo apoyó en su proceso para obtener asilo político.

Durante la entrevista en la RAI reprodujeron un video en el que Donato rememoró su primer contacto con Díaz, recordando la petición de ayuda del atleta: “Lo recibí como a un hijo”. Desde ese momento, indicó el habanero, nació un vínculo que va mucho más allá del ámbito profesional: una sólida relación humana y deportiva que perdura hasta hoy.

Durante la escala, antes de regresar a casa, decidió abandonar la delegación y no abordar el vuelo a Cuba

Esa simbiosis dejó como saldo una medalla olímpica y récords internacionales, algunos de ellos históricos. Ya con los colores de Italia, Díaz obtuvo el bronce en París 2024 y compartió el podio con otros dos atletas nacidos en la Isla: Jordan Díaz, que representa a España, quien ganó el oro, y Pedro Pablo Pichardo, con Portugal, que se quedó con el segundo lugar.

Otra muestra de los alcances de Díaz se registró en agosto pasado en Birmingham, Inglaterra. Ahí registró un salto de 18,15 metros (casi 50 centímetros más largo que lo registrado en Francia, donde ganó el bronce olímpico). La marca no solo es histórica para Italia, sino también un incentivo para el atleta de origen cubano que se coloca cuarto en el listado mundial de todos los tiempos.

Díaz sepultó el salto de 17,87 metros que tenía como récord personal con la escuadra azzurra. Además, con el nuevo registro se colocó a solo tres centímetros de los 18,18 metros con los que su compatriota Jordan Díaz se apoderó del título de campeón de Europa (2024).

Ahora, de la mano de Donato, apunta hacia un gran objetivo común: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con el sueño de ganar la medalla de oro.

Apunta hacia un gran objetivo común: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Desde 2013, según las propias autoridades deportivas de la Isla, la fuga de atletas supera con creces el millar. La sangría de talento ha impactado en los resultados internacionales de la Isla. El botón de muestra más reciente fue precisamente París 2024. En esos Juegos Olímpicos, los cubanos que participaron lograron en total 18 medallas. De ellas, sin embargo, solo nueve pertenecen a la delegación cubana: oro en lucha grecorromana y otra en boxeo; plata en lucha libre y bronce en lucha grecorromana, lucha libre (2), boxeo, canotaje y taekwondo. Las demás, una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, se las llevaron los deportistas exiliados de la Isla.

Andy Díaz fue uno de los 21 atletas cubanos que asistieron a Francia representando a otros países y que conquistaron una presea. La cosecha de la diáspora se dio en una proporción muchísimo más alta que los representantes de la Isla, que asistieron a la justa veraniega con una delegación de 61 competidores en 16 disciplinas. Esa pobre cosecha para Cuba fue la peor en 52 años.