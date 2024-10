El pelotero Raúl González rompe con la federación cubana y pide asilo en EE UU

La Habana/El pelotero cubano Raúl González es el más reciente de los atletas de la Isla que huye a Estados Unidos. Según dio a conocer el reportero deportivo Yasel Porto, ha pedido asilo en el país del norte, luego de ser excluido de la selección nacional, próxima a competir en el torneo Premier 12.

“Me confirman fuentes serias y cercanas al tema: el destacado pelotero decidió romper con el béisbol cubano y buscar un nuevo país de residencia”, dijo en su publicación el comunicador, quien agregó que “Raúl se entregó en la frontera de Canadá con Estados Unidos”. De acuerdo con Porto, el atleta de 37 años está en proceso de investigación por las autoridades de inmigración de ese país.

El jugador avileño tenía visa para ingresar a Canadá, pues jugaba en la principal liga de ese país con las Panteras de Kitchener, bajo el auspicio de la Federación Cubana de Béisbol.

La Liga de Béisbol Intercondados (IBL) reúne a ex peloteros profesionales de las ligas mayores y a destacados atletas universitarios. La conforman nueve equipos: además de Kitchener, Barrie, Chatham, Brantford, Londres, Toronto, Guelph, Welland y Hamilton.

González ha tenido una carrera prominente en el béisbol cubano, donde participó en 19 Series Nacionales, con un promedio de .299 y 1.395 hits, así como 244 dobles, 117 jonrones y 802 carreras anotadas. Aunque el infielder fue uno de los mejores exponentes en la pasada campaña con su equipo en Canadá, su actuación no le bastó para ganarse un lugar en la selección que competirá por la Isla en el torneo Premier 12, en el que participan cada cuatro años las mejores selecciones de béisbol de todo el mundo y cuya próxima edición se jugará del 9 al 24 de noviembre en México, Taiwán y Japón.

La actuación del conjunto cubano en las dos últimas ediciones fue penosa. En 2015 perdió en cuartos de final ante Corea del Sur, a pesar de contar con una de las últimas grandes generaciones de peloteros cubanos, donde estaban, entre otros, Yulieski Gurriel, Yennier Cano, Lourdes Gurriel Jr., Alfredo Despaigne y Yurisbel Gracial. Cuatro años más tarde, la Isla no pudo siquiera pasar de la primera fase y terminó en el antepenúltimo lugar, solo por encima de Países Bajos y Puerto Rico.

Los pobres resultados del deporte rey en Cuba a nivel internacional tuvieron su más reciente botón de muestra en la Semana Catalana de Béisbol, un pequeño torneo en España, donde la afición a la pelota es casi inexistente y la Isla se presentaba como la gran estrella. Los Cocodrilos de Matanzas, vigentes campeones de la segunda Liga Élite en la Isla, sufrieron dos derrotas en tres juegos y la eliminación temprana del plantel. Los problemas en su gira empezaron antes y fuera del terreno. Las visas no se gestionaron a tiempo, los jugadores no pudieron entrenar por días, no les proporcionaron bates ni uniformes y, cuando el equipo se disponía a regresar al país, se escapó el pelotero Yoisnel Camejo.

En enero de 2022, el semanario oficialista Trabajadores contabilizaba el abandono de 862 atletas en una década, de los cuales 635 fueron peloteros (se calcula que son casi 1.100 en total, hasta ahora). El exilio, que también incluye a entrenadores, ha agudizado una crisis deportiva en general en la Isla, que tuvo su peor actuación en unos Juegos Olímpicos en 52 años, luego de ganar apenas nueve medallas en París 2024.