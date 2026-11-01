Otros dos peloteros cubanos consiguen contratos con equipos de las Grandes Ligas de EE UU

Cruz y su hermano gemelo, Eduman, en junio pasado abordaron un vuelo que los trasladó a República Dominicana.

Edenis Cruz logra un acuerdo con Texas Rangers y recibe un bono de 145.000 dólares, mientras que Anthony Calderón lo hace con Atlanta Braves

La Habana/Los peloteros cubanos Edenis Cruz y Anthony Calderón lograron acuerdos con equipos de las Grandes Ligas de EE UU. El periodista Francys Romero confirmó los contratos con Texas Rangers y Atlanta Braves.

Cruz y Calderón rompieron vínculos con la Federación Cubana de Béisbol (FCB), que ha estado obligando desde el año pasado a sus talentos del béisbol a firmar acuerdos que los comprometen a reconocer al organismo como agente obligatorio y el pago de 10 millones de dólares de compensación por haber financiado su formación en caso de que los jóvenes abandonen la Isla y busquen nuevos horizontes.

Cruz y su hermano gemelo, Eduman, en junio pasado abordaron un vuelo que los trasladó a República Dominicana. Los peloteros llegaron a la Academia Dan Reverte, situada en San Pedro de Macorís, que es considerada una de las mejores en el país.

La llegada del lanzador derecho camagüeyano, de 19 años, fue seguida por varios clubes de Grandes Ligas. Los cazatalentos tenían el antecedente del joven en el Mundial Sub-18 celebrado en Okinawa, Japón, donde ante Italia lanzó cinco entradas y permitió un solo hit en el triunfo de Cuba 8-0.

De acuerdo con Francys Romero y las cualidades de Cruz, se proyecta que sea un lanzador de entre las 91-94 millas por hora con manejo de la zona de strike. Esto fue fundamental para que Texas Rangers le otorgara un bono de 145.000 dólares.

Anthony Calderón despertó el interés de 10 equipos de las Grandes Ligas. / Francys Romero

Por su parte, Anthony Calderón, que abandonó la Isla en marzo pasado, llegó a un acuerdo con Atlanta Braves. Lo único que resta es el examen médico. Desde su llegada a República Dominicana fue acogido por la Academia del ex jugador de Grandes Ligas Alex Sánchez. En el mismo sitio se encuentran los cubanos Oliver Monteagudo y Alex Batista, que también decidieron romper con el béisbol cubano.

Calderón despertó el interés de 10 equipos de las Grandes Ligas. Los cazatalentos destacaron del holguinero “su poder, las habilidades para batear, el liderazgo detrás de home y defensa y brazo”, señaló Romero.

La Isla sigue sufriendo el abandono de sus jóvenes promesas de la pelota. El comunicador recordó que hasta agosto de este año se contabilizaban “entre 45 y 60 salidas de peloteros en diferentes categorías, buena parte de ellas con edades entre 13 y 17 años, que son los jugadores que más interesan a la industria. Muchos de esos muchachos ya tienen preacuerdos”.

A inicios de octubre, se confirmó que Rodelvis Santiesteban firmó con Chicago Cubs, mientras que Omar Elías Guerra llegó a un acuerdo con el club San Diego Padres.