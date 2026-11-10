Suman siete fugas de atletas cubanos en el mes de noviembre

Liset Valdés Santa Cruz es representada por Oro Sports Company, la agencia internacional con sede en Buenos Aires, Argentina.

Los escapes más recientes son el de la basquetbolista Liset Valdés Santa Cruz en El Salvador y el portero de balonmano Luis Alberto Alazales Servera en Canadá

La Habana/El mes de noviembre ha sido de pesadilla para las autoridades deportivas en la Isla con la fuga de siete atletas. Los abandonos más recientes fueron los de la basquetbolista Liset Valdés Santa Cruz y del portero de balonmano Luis Alberto Alazales Servera, según reveló el portal Cubalite.

Santa Cruz se desvinculó del deporte cubano en El Salvador. De acuerdo con el mismo medio, no abordó el avión y aseguró al mismo medio que su intención es “continuar en el baloncesto”. La habanera de 20 años fue una de las destacadas en el torneo FIBA 3x3 AmeriCup 2026, en que la Isla consiguió un cuarto puesto tras la derrota ante Colombia 15-12.

La joven atleta cuenta con experiencia profesional y fue en El Salvador, con el club Monseñor Romero que recibió su primera oportunidad en 2024. La siguiente etapa la vivió el año pasado con el conjunto portugues AD Vagos y recientemente con el conjunto Madj Tanja de Marruecos con el que finalizó su contrato este mes.

Santa Cruz es representada por Oro Sports Company, la agencia internacional con sede en Buenos Aires, Argentina, dedicada a la representación y orientación de jugadoras profesionales de baloncesto y entrenadores.

Por su parte, Luis Alberto Alazales Servera fue el portero titular del equipo cubano de balonmano que conquistó la medalla de oro tras imponerse 38-30 a México, en el Trofeo IHF sub-21, en Quebec, Canadá.

Luis Alberto Alazales Servera fue el portero titular del equipo cubano de balonmano que conquistó la medalla de oro tras imponerse 38-30 a México, en el Trofeo IHF sub-21. / Facebook/TA9

El espacio en Facebook Cuba camino a Los Ángeles 2028 destacó a Alazanes como “uno de los grandes protagonistas del evento”. Por su actuación, fue reconocido por los organizadores como el jugador más valioso de la final.

Cuba consiguió el boleto al Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Sub-21 que tendrá lugar en junio de 2027 en Macedonia del Norte. Además, los dirigidos por Yunier Hernández concluyeron este evento invictos, con cuatro triunfos y un empate.

El guardameta cuenta con experiencia internacional previa. Fue parte del equipo nacional en el Mundial de la categoría celebrado en Grecia y Alemania (2024) y en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay (2025).

“Estos dos casos se suman a una creciente lista de deportistas que deciden buscar su futuro fuera de Cuba, entre ellos figuras del judo, la lucha y la halterofilia”, subrayó el luchador en retiro Roly Dámaso.

“El talento cubano sigue brillando, pero cada vez son más los que buscan fuera de la isla el futuro que no encuentran en su propio país”, agregó.

Antes de las fugas de Liset Valdés Santa Cruz y Luis Alberto Alazales Servera, Yusneylis Guzmán López, medalla de plata en la categoría de 50 kilogramos de lucha libre en los Juegos Olímpicos de París 2024, durante una escala en México, escapó cuando el equipo nacional de la especialidad viajaba con destino a Brasil.

Días después, se fugaron los judocas Jonathan Charón, Lianet Cardona, Dayanara Curbelo y Orlando Polanco tras conquistar medallas en Florida.

En 2025, la agencia EFE publicó un reportaje sobre la fuga de atletas y recordó que los abandonos de deportistas cubanos durante viajes internacionales se producen desde hace más de tres décadas.

La publicación estimó que cerca de 800 atletas habían dejado delegaciones deportivas en ese período, aunque se trata de un recuento periodístico y no de una estadística oficial consolidada.