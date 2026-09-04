La triplista Davisleydi Velazco pacta su regreso y volverá a competir por Cuba

A mediados de junio pasado, Velazco dejó ver su poderío en la Liga de Diamante, en Oslo.

La atleta fue incluida junto a Leyanis Pérez Hernández y Liadagmis Povea para su participación en el World Athletics Ultimate Championship, en Budapest

La Habana/La triplista Davisleydi Velazco vuelve a competir por Cuba. “Su incorporación es con efecto inmediato”. De acuerdo con Deporcuba, la atleta participará junto con sus compatriotas Leyanis Pérez Hernández y Liadagmis Povea en el World Athletics Ultimate Championship, que se disputará en Budapest del 11 al 13 de septiembre. La Isla tendrá tres de las ocho mejores exponentes del triple salto femenino en Hungría.

“Se trata de una presencia extraordinaria para una prueba que históricamente ha tenido una relación especial con el atletismo cubano”, señaló el mismo medio al tiempo que precisó que “el formato del Ultimate Championship convierte cada prueba en una final de máxima exigencia. En los concursos horizontales, las ocho participantes parten directamente en competencia y avanzan mediante un sistema de cuatro rondas, con cortes progresivos hasta llegar a las cuatro últimas atletas”.

Según el portal deportivo, el comisionado nacional de atletismo Rolando Charroo aseguró que “la atleta también ha manifestado su disposición de continuar representando a Cuba en los principales compromisos internacionales posteriores, incluidos los correspondientes a 2027 y, particularmente, el próximo Campeonato Mundial de Atletismo”.

Las negociaciones para la incorporación de Velazco fueron encabezadas por el entrenador de la atleta, el también cubano Ubaldo Duany, con la Comisión Nacional de Atletismo y la Federación Cubana de Atletismo.

Las negociaciones para la incorporación de Velazco fueron encabezadas por el entrenador de la atleta, el también cubano Ubaldo Duany

Davisleydi Velazco fue marginada por el oficialismo del equipo nacional que participó en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Tan solo por haber emigrado, la autoridades deportivas la dejaron fuera de una competencia en la que tenía asegurado su lugar por las marcas obtenidas. La natural de Camagüey abandonó la Isla en 2023 para perfeccionar su técnica.

Pese a que logró una medalla de bronce para Cuba en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Tampere, Finlandia, en 2018, fue relegada posteriormente en varios selectivos. En una entrevista publicada en diciembre pasado en el medio puertorriqueño El Vocero, la atleta señaló que en la Isla su carrera estaba “estancada”. Sin proyección ni crecimiento a la vista, y ante “la situación económica”, se vio obligada a buscar nuevos bríos.

A mediados de junio pasado, Velazco dejó ver su poderío en la Liga de Diamante, en Oslo. La triplista conquistó el oro con una marca de 14,85 metros. La senegalesa Saly Sarr, con un récord personal, logró la plata con 14,75 metros, mientras que la también cubana Leyanis Pérez completó el podio con 14,60.

La justa, según Olympics, “prometía ser un mano a mano entre la vigente campeona del mundo en salto triple, su compatriota Leyanis Pérez, y la vigente campeona olímpica en la disciplina, Thea Lafond”. No fue así.

A inicios de junio, Velazco destrozó la marca de triple salto del Mitin Internacional de Forbach, en Francia, que estaba vigente desde hace 17 años. En ese momento señaló: “Confirmé que los sueños sí se alcanzan cuando se trabaja”.

En diciembre del año pasado, incluso, Velazco manifestó su interés por representar a Puerto Rico, el territorio que la ha adoptado. Sin embargo, para competir por el país en que reside, primero debía obtener la ciudadanía estadounidense y después someter la solicitud de transferencia ante World Athletics y el Comité Olímpico Internacional. Además, cumplir con una residencia mínima de tres años en la isla.