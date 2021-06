El dólar sigue siendo legal en Cuba aunque los bancos ya no acepten depósitos en efectivo

Algunas de las incógnitas que han circulado en los últimos diez días en la Isla empezarán a despejarse hoy, primer día en que el dólar en efectivo deja de admitirse en Cuba. Los bancos no recogen ya una divisa estadounidense que sigue siendo legal y está tan presente en la vida de los ciudadanos que parece razonable pensar que siga teniendo una larga vida aún en el mercado informal, especialmente porque los extranjeros que lleguen con esta moneda lo facilitarán.

Los cubanos siguen confiando en el valor seguro que supone la tenencia de la moneda de EE UU que, pase lo que pase, es la más universal por el momento. En paralelo, el peso convertible ha desaparecido, hace meses oficialmente y mucho más en la vida cotidiana en previsión de su anunciada muerte.

En cuanto al peso cubano, de nulo valor en el exterior, víctima de la inflación y en medio de la agravada crisis económica y financiera del país, ni siquiera las autoridades demuestran tener fe en él cuando, paradójicamente, imponen la dolarización incluso en la compra de los productos más básicos.

El pasado 10 de junio las autoridades anunciaron la suspensión de la recogida del dólar en efectivo en la Isla. Según su versión, los billetes se acumulan en los bancos sin que el Gobierno pueda hacer uso de ellos por las sanciones internacionales, por lo que a partir del día 21 solo se aceptarán los depósitos en otras divisas, así como las transferencias electrónicas.

Apenas un par de días después, el vicepresidente primero del Banco Central de Cuba (BCC), Francisco Mayobre Lence, dijo en televisión que los turistas tampoco podrán cambiar dólares en efectivo, por lo que deberán venir con una moneda diferente para cubrir sus gastos o utilizar una tarjeta internacional aceptada en el país (el embargo no permite el uso de tarjetas emitidas en Estados Unidos).

Además, se han empezado a comercializar tarjetas prepago por 200, 500 y 1.000 dólares en las Casas de Cambio (Cadeca) de los principales polos turísticos que se pueden adquirir, previa presentación del pasaporte, y que durarán hasta dos años. El dólar, sin embargo, sigue siendo una moneda legal y es posible que muchos viajeros sigan introduciendo efectivo en esta moneda en el país.

Los turistas adquieren una gran cantidad de productos y servicios alternativos a los que ofrece el Estado en dólares, desde una ruta turística ofertada por un cuentapropista ( un negocio que ha pasado recientemente a ser ilegal) hasta un traslado en auto privado, pasando por una venta de habanos en el mercado negro.

La mayoría de estas actividades están prohibidas, pero es público y notorio que se siguen llevando a cabo con una relativa permisividad aun cuando los viajes de estadounidenses, los únicos que tienen de manera generalizada la moneda, siguen muy restringidos.

Además, están los cubanoamericanos, muchos de los cuales seguramente llevarán en sus viajes las mismas remesas que ahora tienen limitado enviar a la Isla. Esos dólares terminarán en el mercado negro, donde las mulas o los candidatos a la emigración podrán adquirirlos, aunque por el momento los vuelos sean únicamente con destino a Rusia.

Al día siguiente del anuncio del Gobierno muchos ciudadanos amanecieron haciendo cola en los bancos, pero no parece que haya habido movimientos masivos por deshacerse de la moneda. "¿Para qué me voy a quedar con ese dinero si no lo podré usar después de esa fecha?", contaba un joven en la puerta de una sucursal a 14ymedio el pasado 11 de junio. Era uno de los muchos que sí se lanzaron a entregar sus ahorros en una operación que recordó a las casas del oro y la plata que en los años 80 recaudaron una buena cantidad de joyas y piedras preciosas a cambio de bonos para adquirir ropa, calzado y electrodomésticos.

También en Miami han arrasado con los euros, que el pasado jueves ya escaseaban en muchas sucursales de la ciudad de Florida ante la estampida de algunos emigrados para poder enviar a sus familiares monedas aceptadas en la Isla. Sin embargo, este diario también pudo comprobar que son muchos los cubanos que mantienen la cautela. Ni el euro está protagonizando el ascenso vertiginoso que se auguraba el primer día ni los dólares están volando de las manos de los ciudadanos, que esperarán a ver cómo se vive en la práctica la desaparición tangible de la moneda que rige sus vidas.

