Poca caña de azúcar y muchas "adversidades" en la zafra de Holguín

El central azucarero López-Peña, en Báguanos, Holguín, debería haber producido este febrero 13.000 toneladas de azúcar, pero solo lleva el 30% del plan previsto hasta la fecha, según Reina Salermo Escalona, directora de coordinación provincial de Azcuba en Holguín.

La funcionaria atribuye a "dificultades técnicas en el proceso industrial" los atrasos, generalizados en la provincia por la falta de lluvias y los problemas con la maquinaria, cuenta este lunes el diario provincial Ahora.

Otros dos centrales en apuros son el Cristino-Naranjo, ubicado en el municipio homónimo, y el Fernando de Dios,en Báguanos, que acaban de comenzar la molienda, hace apenas ocho días el primero y seis el segundo. La "carencia de insumos" y, nuevamente, problemas con la maquinaria, han provocado que el último mes del año no se pudiera trabajar, haciendo temer un nuevo desastre para la zafra.

Aún hay otro central, el Urbano Noris, que alterna sus trabajos con el López-Peña. Este prepara actualmente las calderas para comenzar su tarea el próximo mes.

El objetivo es producir 92.000 toneladas de azúcar en la provincia, con prioridad a las 25.000, aseguran las autoridades, de la canasta básica. Para esta campaña, se sembraron el pasado año 11.039 hectáreas de caña de las que se pretende moler 1.060.000 toneladas, un 80% del plan.

Este 2022 se deben sembrar en la provincia 16.000 hectáreas de las que 3.5000 tienen que estar entre enero y abril, ya que se necesita la materia prima para 2023 y, el resto, para 2024.

Según el diario oficialista, hay 87 "formas productivas" que aportan sus cultivos a la elaboración del producto en Holguín y ahora tienen la "motivación adicional del incremento de la tarifa de precio de la caña por toneladas". Sin embargo, considera el texto, aún se debe perfeccionar la labor.

Aunque el precio de la caña ha subido, como indica Ahora, también lo ha hecho todo lo necesario para producirla, desde los insumos al combustible o la electricidad, entre otros, por lo que no todo son motivaciones para el campesino que, además, no puede tampoco verse beneficiado por un el margen de beneficio que no le queda, ya que la inflación ha encarecido también los gastos corrientes.

Aún así, el periódico cree que la fuerza técnica está bien dispuesta, tanto para moler la caña como para combatir "las adversidades que se agudizan con el cruel bloqueo impuesto desde Estados Unidos". No podía faltar la cantinela del bloqueo, que, sin embargo, aparece en la última línea del artículo, como una denuncia ritual.

La pasada semana trascendió que Cuba volvía a tener la peor zafra en un siglo. Ciego de Ávila apenas ejecutó un 11% de las previsiones y un total de 200.000 toneladas de caña se quedaron sin recoger. La anterior zafra se obtuvieron apenas 816.000 toneladas de azúcar, el 68% de las 1,2 millones previstas y este año, según dijo en noviembre Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro, se esperaban datos peores. "La industria más o menos se ha derrumbado. La situación es peor este año que el pasado y tomará tiempo revertirla".

El diario Granma indicó este sábado que la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI) intenta adaptarse trabajando en algunos productos que puedan ayudar a recuperar el importante producto. Para ello, se fabrican cadenas para transportadores de caña y bagazo, se reparan turbinas, bombas de vacío, ventiladores, etc. Además de automatizar sistemas, actualizar software y construir centros de acopio o reparar equipos tecnológicos.

Y mientras la prensa oficial presume de preparación industrial para paliar la situación, la Central de Trabajadores de Cuba convocó las jornadas de trabajo voluntario hasta el próximo día 23 enfatizando que los esfuerzos esta vez están dirigidos a la producción de alimentos, siembra de caña y zafra azucarera.

