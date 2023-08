Las autoridades cubanas aseguran que se podrá pagar en efectivo, menos en los hoteles

"Una hora y media hablando más de lo mismo, ponderando un decreto que en sí es bueno, pero, en el contexto general, no sirve para nada". La valoración de un lector del oficialista Cubadebate sobre la comparecencia del presidente y el vicepresidente del Banco Central de Cuba (BCC), Joaquín Alonso y Alberto Quiñones, en el programa televisivo Mesa Redonda para explicar el proceso de "bancarización" recogía en pocas palabras la percepción de la mayoría de espectadores, a juzgar por los reproches lanzados en el foro paralelo que había previsto y anunciado el medio.

Los directivos del BCC insistieron en lo que quizá sea la mayor novedad conocida este lunes: no habrá operación de "cero efectivo" salvo en un sector: el turismo. Al menos, de momento. Ambos remarcaron que siempre existirán intercambios con dinero físico, entre otras cosas, porque "no toda la población tiene acceso a los medios digitales, o sabe utilizarlos".

Quiñones reiteró que lo que dicta la norma es que todos los establecimientos deben garantizar el acceso y uso de canales de pago electrónicos, pero no obliga a su uso. "Lo más importante es que sea la población y no el vendedor el que elija el canal de pago", aclaró. Eso ocurrirá, insistieron de forma vehemente, en bodegas, mercados y todo tipo de comercios, con una excepción. "El turismo ha decidido que todos los pagos en hoteles serán sin utilizar efectivo. A medida que avancemos, empoderaremos a la población para que se vaya beneficiando", afirmó Alonso.

Los directivos repitieron por enésima vez las medidas anunciadas el pasado miércoles y explicadas posteriormente en la prensa mediante entrevistas – como la realizada a la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez– o formato de preguntas y respuestas, entre otros. El mayor espacio se le dedicó a las causas que han determinado la aprobación del programa de "bancarización", la principal, reconducir la economía por la senda de la legalidad.

"Las transacciones en nuestra economía tienen que ser bajo actividades lícitas, según establece la Constitución", dijo el presidente del BCC. "Por tanto, en la medida en que se transparenten las operaciones y transacciones con el proceso de bancarización, estaremos dejando menos margen a las ilegalidades".

La teoría es buena, pero los usuarios del foro paralelo no daban crédito a la realidad, también paralela, en la que parecen vivir las autoridades. "¿Pero cuándo se darán cuenta de que todo el efectivo lo están dominando las personas, que son el gran mercado negro e ilícito, que no tienen ninguna relación con empresas estatales, y mucho menos con mipymes?", clamaba un lector.

Otro usuario acusaba directamente a las autoridades de no comprender cómo funciona la economía. "Las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) no son las que mueven el mercado cambiario en efectivo, no. Estas desarrollan su dinámica cambiaria a través de vías digitales. (...) Hay que conocer cómo funciona ese mercado para entender y proponer soluciones basadas. Hay que entender las medidas".

La población, que lleva ya más de un año con dos dígitos de inflación interanual, estaba empezando a notar cómo algunas mipymes lograban bajar precios gracias al aumento de la oferta. La preocupación sobre cómo van a importar –al comprar en divisas y vender en pesos, en ausencia de un mercado cambiario oficial– se ha puesto de manifiesto en multitud de comentarios. "Actualmente más del 90% de los surtidos que se pueden comprar es gracias a las mipymes que han proliferado y surgen por todos lados. Las tiendas del Estado están deprimidas, no ofertan lo que demanda la población. Si esta medida trae como consecuencia el cierre de mipymes o la disminución de su oferta el pueblo sufrirá las consecuencias y quién sabe el daño qué magnitud tendrá", apuntaba un usuario.

Los directivos del banco explicaron, apoyados en unos gráficos que el economista cubano Pedro Monreal ha descrito como jeroglíficos –no se muestra la unidad de medida de las magnitudes económicas– que a partir de la Tarea Ordenamiento se produjo un aumento del dinero circulante, inyectado por el propio BCC para dar respuesta a los nuevos precios, a lo que siguió la lógica retirada de circulante por los nuevos precios. Después, "empezó a moverse distorsionadamente el efecto de salida de efectivo y reducción que no es lo lógico en el funcionamiento de la economía".

Con la llegada de las mipymes y, especialmente, en lo que va de año, hay además un retroceso en el uso de la banca y una gran cantidad de efectivo fuera del sistema bancario. Por ello, el Estado se propone recuperarlo impulsando la tecnología –que, sabe, deberá reforzar–, incentivando con descuentos y beneficios los pagos electrónicos y recordando que estos métodos funcionan siete días a la semana las 24 horas del día. Los cubanos parecen saber que la idea es deseable, pero difícilmente realizable en la Isla. "Una medida implementada en un mal momento, no estamos preparados y no somos un país normal. Deja que pasen unos meses y verán las consecuencias", lamentaba otro forista.

También trataron Alonso y Quiñones de fijar una idea: "la bancarización es un proceso gradual", repitieron en varias ocasiones, e incluso agregaron que la población demandaba las medidas, como se apreció "en los debates de la reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular". Hacía solo unas horas, el economista Pedro Monreal, que expuso en su cuenta de X (antes Twitter) sus reflexiones sobre las medidas, defendía una idea completamente diferente.

El hilo del especialista defiende que la emergencia intenta cortar radicalmente con la devaluación de peso. "La cotización reciente del dólar ha tenido una trayectoria casi vertical"

"Se hablaba desde hacía tiempo sobre la "bancarización", pero no parecía ser urgente un programa para implementarla. Sin embargo, el anuncio súbito de la resolución 111/2023 del Banco Central ha motivado preocupación pública", escribió. "La inesperada resolución del Banco Central parece denotar una urgencia no observada antes. En la sesión parlamentaria de julio la 'bancarización' apenas fue mencionada y la prueba piloto de 'cero efectivo' de la Empresa Eléctrica y Cimex tampoco revelaban premura", continuaba.

El hilo del especialista defiende que la emergencia intenta cortar radicalmente con la devaluación de peso. "La cotización reciente del dólar ha tenido una trayectoria casi vertical. Entre el 22 de junio y el 7 de agosto, se fortaleció un 19%".

Para Monreal, detener la situación es trascendental por el efecto inflacionario del traslado de la devaluación en los precios de los mercados formales e informales y por algo menos tangible: la percepción general del fracaso de las recetas económicas del Gobierno. Pero en este no hay marcha atrás y los usuarios del foro organizado por el oficialismo lo dejaron muy claro. En palabras de uno de ellos: "Igual de optimista fue el Ordenamiento Monetario y mira lo bien que estamos".

