El dólar "se fue a bolina" en el mercado informal cubano

El dólar estadounidense llegó a venderse esta semana por 1,50 pesos convertibles (CUC) en el mercado informal cubano, la cifra más alta de su historia con un aumento del 50% en un año sobre la cotización oficial de uno por uno. En varios sitios de clasificados se pueden encontrar anuncios con un precio incluso superior y los cambistas ilegales pronostican que la moneda de EE UU seguirá subiendo.

Hace poco más de un mes, tras el anuncio de la apertura para la venta de alimentos y productos de aseo en divisas, el dólar subió 1,25 CUC en las transacciones con los vendedores informales en la calle. Hace casi un año, en septiembre pasado, tras el anuncio oficial de "la coyuntura", el eufemismo usado por el Gobierno para designar la crisis económica, el billete verde cotizaba a 1,05 CUC.

Los últimos detonantes que dispararon el valor del dólar en el mercado cambiario informal fueron la eliminación en julio pasado del gravamen del 10% impuesto por el Gobierno en 2004 sobre la "moneda del imperio" y el aumento del número de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC) dentro del plan oficial para atajar la crisis económica causada por el covid-19.

También ha subido el valor del dólar para los titulares de tarjetas magnéticas, que son imprescindibles para comprar en las tiendas en divisas

"Sube y sube, se fue a bolina", reconoce un cambista que hasta hace unos pocos días vendía dólares en la barriada de La Timba en La Habana. "Se me acabaron y los pocos que me caen en las manos ya están por las nubes", reconoce. "Los que no están comprando dólares para gastar ahora mismo, los están comprando para almacenar hasta ver lo que pasa".

"Antes, la gente me preguntaba si tenía dólares, si conocía a alguien que vendía una casa o si tenía un carpintero entre mis amigos, pero ahora todo el mundo me pregunta por los dólares, todo lo demás ya no es importante", advierte.

También ha subido el valor del dólar para los titulares de tarjetas magnéticas, que son imprescindibles para comprar en las tiendas en divisas. Tras el inicio de la venta de alimentos y productos de aseo en moneda extranjera, los comerciantes informales cobran un extra cuando "alquilan" sus tarjetas en divisas a la gente que quiere hacer compras y no tiene cuentas en MLC.

A estos peculiares cambistas se les puede contactar en los foros de internet, los sitios de clasificados o los servicios de mensajería instantánea, pero la "clave y seña" para detectar a estos "prestadores de tarjetas" pasa por indagar sobre el precio del dólar "en físico o en plástico". También se les ve en los alrededores de las tiendas en divisas, donde ofrecen muy discretamente sus servicios.

En las 70 tiendas habilitadas poco a poco desde octubre del año pasado para vender en divisas, es obligatorio contar con una tarjeta magnética asociada a una cuenta bancaria en dólares en un banco cubano. Aceptan también tarjetas extranjeras Visa y MasterCard, con excepción de las emitidas en EE UU.

En noviembre pasado, la prohibición de pagar con pesos convertibles (CUC) en todas las tiendas y servicios de los aeropuertos del país afectó a los visitantes, residentes y comerciantes cubanos que salían a otros países a comprar mercadería y revender en la Isla.

A partir de entonces solo se aceptan el peso cubano (CUP) y las principales monedas extranjeras. Los viajeros ahora tienen que deshacerse de los chavitos (CUC) antes de salir de Cuba y hacer colas interminables en las casas de cambio (Cadeca), donde solo pueden canjear un máximo de 300 CUC.

La llegada de la pandemia y el cierre de las fronteras al turismo y a los cubanos emigrados hicieron caer en picada la disponibilidad del dólar en las calles.

________________________