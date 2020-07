"Esas monedas no las aceptamos": rublos, yuanes y bolívares, excluidos de las cuentas en divisas

Las monedas de los principales aliados políticos del Gobierno cubano están excluidas de las divisas que pueden depositarse en las cuentas bancarias cuyas tarjetas magnéticas funcionan en los comercios estatales que venden alimentos y productos de aseo en moneda libremente convertible (MLC). Los bancos estatales no aceptan en sus sucursales el ingreso de yuanes chinos, rublos rusos y bolívares venezolanos en esas cuentas, según confirmó 14ymedio.

"No, esas monedas no las aceptamos", responde categórica una empleada de una sucursal del Banco Metropolitano en Playa. Respuestas idénticas recibió este diario en una oficina bancaria de La Habana Vieja, otra en el Vedado y una cuarta en Centro Habana. En cada caso, los trabajadores fueron claros: "No se puede depositar en efectivo rublos, yuanes ni bolívares en esas cuentas de divisas".

El trámite para obtener la tarjeta magnética pasa por abrirse una cuenta bancaria en MLC, pero no es requisito indispensable depositar un fondo. "El cliente puede venir, tramitar su tarjeta y después que la reciba empezar a depositar. Eso sí, el depósito tiene que ser en las monedas autorizadas por el Banco Central", aclara una empleada de la sucursal en los bajos del Ministerio de Transporte.

En el listado aparecen los dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, coronas suecas y yenes japoneses, pero brillan por su ausencia las monedas de los países con el discurso político más afín a La Habana: Venezuela, China o Rusia.

"Nada más que le dije que eran rublos casi que me miró con cara de asco y me dijo que de eso nada, que eran 'monedas de Canadá, Estados Unidos y Europa, países con monedas fuertes'"

"En enero tuve unos clientes chinos hospedados por tres semanas y antes de irse me regalaron algunos yuanes, así que me ilusioné con depositarlos y comprar algunos jabones y pasta de dientes que están perdidos en las tiendas normales, pero me dijeron que los sacaron en divisas", cuenta a este diario Rosa María, propietaria de una casa de renta en Nuevo Vedado.

Algo similar vivió un joven del municipio Cerro que había guardado unos rublos de su viaje a Moscú el año pasado. "Me quedé con algunos por si podía volver a Rusia tener para el taxi del aeropuerto y para la primera noche, pero como no volví, ahora quería depositarlos y comprar algunas cosas para la bebita que nos acaba de nacer a mi esposa y a mí".

En la sucursal bancaria de Línea y M en El Vedado, la empleada apenas le dejó terminar la pregunta. "Nada más que le dije que eran rublos casi que me miró con cara de asco y me dijo que de eso nada, que eran 'monedas de Canadá, Estados Unidos y Europa, países con monedas fuertes'". El joven se fue aunque pudo comenzar la solicitud para obtener la tarjeta en MLC. "Que estará por mucho tiempo vacía porque yo no tengo otras divisas".

En Venezuela hay miles de cubanos en misión oficial, y a Rusia viajan cada año miles de nacionales porque el país no exige visa a los residentes en la Isla. Por su parte, el turismo chino ha crecido considerablemente en los últimos años, por lo que la posibilidad de obtener la moneda de esos tres países es más fácil para muchos que lograr euros o libras esterlinas.

El pasado 16 de julio Miguel Díaz-Canel confirmó lo que había adelantado este diario sobre la apertura de tiendas con oferta de productos básicos en moneda extranjera, exclusivamente a través de tarjetas magnéticas asociadas a cuentas en bancos nacionales, aunque los comercios en pesos cubanos y convertibles se mantienen funcionando en paralelo.

La apertura de las tiendas se produjo el pasado lunes y ha levantado una ola de indignación entre quienes lamentan que los productos que escasean en el mercado en pesos cubanos ahora abundan en esos locales con precios en divisas.

________________________