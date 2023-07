Cubanos en España: "Viniendo de donde venimos, solo podemos votar por la derecha"

Cerca de 250.000 cubanos, residentes en la Isla o en España, pueden votar en las elecciones generales que se desarrollan este domingo 23 de julio. Varias semanas de debates, campañas y tensiones han mantenido ocupadas a las cuatro grandes fuerzas políticas del país, el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) –cuyo líder, Pedro Sánchez, es el actual jefe del Gobierno–, el partido conservador Vox y la coalición de izquierda Sumar.

Este diario entrevistó a varios cubanos que ofrecerán su voto el 23-J a alguno de estos partidos y les preguntó las razones de su decisión.

Joaquín –un jubilado que vive en Tenerife (Islas Canarias) desde hace veinte años– es tajante: "Creo que Vox es el partido llamado a resolver en gran medida los problemas de España y a rescatar una ética social que está en franco retroceso", asegura. Sin embargo, su razón principal es que la formación que dirige el bilbaíno Santiago Abascal "no permitirá ni la sombra del comunismo". "Solo así podremos dormir tranquilos", añade.

A pesar de su apoyo a Vox, Joaquín estima que el partido ganador será el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, exhibe amplios índices de popularidad en las encuestas electorales. En eso coincide con Héctor, un ingeniero cienfueguero de 35 años que trabaja en Barcelona. "Todo lo que huela a izquierda, como Pedro Sánchez, es mejor tenerlo lejos. Esto te lo dirá cualquier cubano", asevera.

"Aunque coincido con Vox en muchas cosas", dice Héctor, "en otras no. En ese sentido prefiero el proyecto del PP". El único argumento que podrían tener los emigrados cubanos en favor de los socialistas, reflexiona, es que la Ley de Memoria Democrática ha facilitado la emigración de muchos descendientes de españoles. "Pero aquí, en la Península, la Ley ha hecho mucho daño y ha provocado mucha división", lamenta.

Alina, cuidadora de enfermos en Salamanca, ha participado en varias campañas de apoyo a Vox y está afiliada al partido. "Este domingo votaremos por Abascal. Los cubanos que vivimos en España no podemos traicionar a Vox ni a su ideología. Hay que darles la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer, aunque no salgan en estas elecciones", afirma. "Viniendo del país del que venimos, un país patrocinador del terrorismo, es imposible que podamos votar por algún otro partido que no sea de derecha".

Las simpatías de los cubanos por Vox son comprensibles, argumenta Ignacio, un abogado que llegó a Madrid hace más de cuarenta años, "pero el único partido adulto que tiene España es el PP, y el único político maduro con el que cuenta este país es Feijóo". El PP descuidó el tema cubano, concede, y por eso muchos de los emigrados de la Isla ven ahora en Abascal el "hombre fuerte" que no les ofrecieron los populares.

"Los cubanos ven a Vox como el partido 'bravo', valiente –por no decir 'macho'– que se enfrenta a los comunistas del Gobierno español. Además, el grupo de Abascal ha sabido cultivar bien el voto de los cubanos". Pero, en definitiva, "Vox no es de fiar", asegura Ignacio, por "las maneras, la violencia con la que trata los temas".

Un ejemplo, aduce, es la emigración. Vox propone "mano dura" para lograr un flujo regular de migrantes, pero no suele reflexionar sobre las causas de la emigración. "Roza la inhumanidad", señala, el modo en que Vox pretende controlar las fronteras. "Hay que buscar el origen. Nadie abandona su país porque quiere. Hay que pensar en cómo cambiar la situación desde su punto de partida, pero no dialogando con las dictaduras ni las mafias –como ha hecho el Gobierno español con el régimen de La Habana– sino planteando proyectos de desarrollo. Si no, pongas la cerca que pongas, entrarán miles".

Ignacio define a Vox y a Sumar como "partidos adolescentes", como lo fueron en su momento otras formaciones políticas de distinto tono –como Podemos o Ciudadanos– que han acabado en el fracaso.

Sin embargo, en la democracia hay que saber dialogar, resume Ignacio: "Vox es un partido constitucional. No es la caverna ni el fascismo. No tiene asesinos en sus filas y quiere la unidad de España. El PP tendrá que aprender a trabajar con ellos".

La mayor preocupación de Ignacio, no obstante, no es tanto la propuesta de Vox como la facilidad con la que los cubanos asumen sus postulados, solo por su oposición radical al comunismo. "Los cubanos somos pasionales", explica, "y corremos el riesgo de que, viniendo del autoritarismo, acabemos por copiarlo 'al revés'".

Por último, nota Ignacio, "y por extraño que parezca", también hay cubanos que votarán mañana por la izquierda del Psoe y Sumar. "Son una nueva generación, muy variada. Pero los cubanos 'viejos', que llevan aquí desde hace décadas, no votarán jamás por una España donde mande un psicópata como Sánchez".

Entre los cubanos entrevistados por 14ymedio, la oposición a Sánchez es el único factor común. Aunque algunos opten por la estabilidad que promete el PP o sigan la línea radical de Vox, el actual jefe de Gobierno no goza de la más mínima popularidad. "Pedro Sánchez ha pactado con los comunistas, ha blanqueado a terroristas vascos e independentistas catalanes. Ha demostrado tener una personalidad autoritaria, manipuladora y dañina. ¿Cómo podrían votar los cubanos por un hombre que quiere romper a España?".

