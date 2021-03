Guardacostas de EE UU interceptan a 12 balseros cubanos cerca de Bahamas

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó este viernes a 12 balseros cubanos cerca de Cayo Sal, en Bahamas, según informó en su cuenta en Twitter la dependencia del Departamento de Seguridad Nacional.

La embarcación que transportaba a los migrantes tenía un mástil roto y fue descubierta por una tripulación aérea de guardacostas cuando los cubanos "estaban tomando agua". Al grupo, luego de ser rescatado, lo trasladaron este domingo a instalaciones de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas , precisó la Guardia Costera.

En los últimos meses, a raíz de un incremento de las intercepciones en el mar, las autoridades estadounidenses han intentado disuadir las salidas de la Isla con el objetivo de alcanzar las costas de Florida. "Aventurarse lanzándose al mar como migrante no solo es ilegal, sino que en muchos casos es muy peligroso", dijo en un comunicado el teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Desde octubre pasado los guardacostas estadounidenses han interceptado a más de 90 cubanos. A inicios de mes, cinco migrantes de la Isla entre los que estaban una mujer y sus dos hijos pequeños desaparecieron después de haber naufragado frente a las Bahamas, mientras un balsero falleció y otros 13 fueron rescatados por la Real Fuerza de Defensa de Bahamas. Un cubano deportado por EE UU está detenido en la Isla e investigado por presunto tráfico de seres humanos tras el naufragio, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La semana pasada el FBI arrestó a cuatro hombres vinculados al tráfico de migrantes entre Cuba y Florida. Según las autoridades federales, los detenidos cobraban 10.000 dólares por cada migrante que llegaban a Estados Unidos.

#BreakingNews @USCG crews transfer 12 #Cuban nationals to the @TheRBDF Sunday. A #USCG aircrew spotted the boat Friday with a broken mast, taking on water near Cay Cal, #Bahamas & a small boat crew launched to rescue them due to safety of life at sea concerns. #DontTakeToTheSeas pic.twitter.com/YDRRJ0tJiT