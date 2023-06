López Obrador señala al cantante cubano Pancho Céspedes por desearle la muerte

(EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a sus seguidores "no agredir" al cantante cubano Francisco Pancho Céspedes, quien le deseó la muerte tras un concierto el fin de semana.

"No quiero que se agreda a nadie, ustedes saben que así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho, entonces cuando me faltan al respeto, la gente se molesta", expresó el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina.

"Un cantante, Céspedes, ayer o antier dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal", añadió.

Sus declaraciones se producen tras una entrevista con medios en la que Céspedes criticó a López Obrador por invitar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a los festejos del bicentenario de la Independencia de México en septiembre de 2021.

"O sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera", dijo el cantautor en un video que se viralizó en redes sociales.

"O sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera", dijo el cantautor

Tras el hecho, seguidores de López Obrador arremetieron contra el artista cubano, incluyendo la esposa del mandatario, Beatriz Gutiérrez-Müller.

"México te ha dado todo, no lo olvides, amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies", escribió en redes sociales la mujer, quien rechaza el título de primera dama.

López Obrador pidió este lunes "respetar el punto de vista" de Céspedes. "Yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie. Yo no siento ningún agravio de su parte y les pido a todos que se respete su punto de visa, aún cuando sea extremo. Ya lo he dicho muchas veces yo no soy partidario de la ley del talión", manifestó.

El gobernante mexicano sugirió "entender que andan de mal humor los de la derecha, en México y en todo el mundo".

"La derecha anda corajuda, nosotros andamos felices. Feliz, feliz, feliz. Entonces, entender esa circunstancia", recomendó.

La relación de López Obrador con Díaz-Canel ha afrontado críticas, como en febrero pasado, cuando el mexicano le otorgó la Orden del Águila Azteca, considerado el mayor reconocimiento del Estado para un extranjero.

