Machado teme que Maduro opte por una escalada bélica con Guyana para evitar las elecciones

(EFE).- La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, mostró este jueves su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno de Nicolás Maduro opte por una escalada bélica con Guyana, nación con la que se disputa el territorio de la Guayana Esequiba, para evitar la celebración de las elecciones presidenciales de 2024.

"Esto preocupa enormemente, porque, si el régimen, sabiéndose perdido en la vía electoral, opta por la vía de la represión o, incluso, una escalada bélica, que puede tener unas consecuencias terribles, no solo para Venezuela, sino también para la región", manifestó Machado durante una conexión telemática con el Parlamento Europeo.

La opositora apela a la "sensatez" de la ciudadanía, del chavismo y de las Fuerzas Armadas, para evitar un conflicto bélico por el territorio en litigio, de unos 160.000 kilómetros cuadrados

Ante la tensión vivida en los últimos días y las acciones del Ejecutivo para anexionar a Venezuela el Esequibo por decisión unilateral, la opositora apela a la "sensatez" de la ciudadanía, del chavismo y de las Fuerzas Armadas, para evitar un conflicto bélico por el territorio en litigio, de unos 160.000 kilómetros cuadrados.

Aseguró que, actualmente, está centrada en la organización ciudadana y en llevar "a todos los sectores del país" el mensaje de la sensatez en favor de un cambio político como la única vía que ve posible para resolver los problemas de Venezuela.

"Sabemos que solo va a detenerse la migración, que solo va a resolverse el drama humano, que solamente podremos tener a Venezuela insertada en la dinámica energética global, siendo el hub energético de las Américas y un proveedor confiable para atender la crisis global, si logramos primero un cambio político", subrayó.

La exdiputada considera que, incluso, "dentro del propio chavismo, hay muchos actores que comienzan a entender esto", ya que –aseguró– "la crisis económica en el Gobierno es brutal".

La oficina de Almagro denunció en un comunicado la "postura agresiva" del Gobierno venezolano frente a Guayana y aseguró que las crecientes tensiones entre ambos países suponen una "preocupación para la seguridad regional"

Machado, quién ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con un 92,35% de los votos, está inhabilitada por la Contraloría para ejercer cargos públicos de elección popular, por lo que, de no levantarse la sanción, no podrá participar en los comicios presidenciales de 2024, previstos para el segundo semestre, en una fecha todavía no definida.

En Washington, la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, también se posicionó sobre este asunto al tildar de "ilegal e ilegítimo" el referendo.



La oficina de Almagro denunció en un comunicado la "postura agresiva" del Gobierno venezolano frente a Guayana y aseguró que las crecientes tensiones entre ambos países suponen una "preocupación para la seguridad regional" y amenazan la "estabilidad y soberanía territorial" en el continente.



El referendo, en donde la mayoría de los pocos ciudadanos que participaron votaron a favor de anexionar el Esequibo a Venezuela, supone "una vez más" un uso "antidemocrático de procesos democráticos" por parte de Maduro, señaló el comunicado.



"Las recientes acciones tomadas por el Régimen en Venezuela no sólo ponen en peligro el desarrollo y la estabilidad de Guyana, sino que también plantean un riesgo más amplio para la seguridad de América Latina y el Caribe", denunció el liderazgo de la OEA.





Almagro pidió al Consejo Permanente del organismo convocar una reunión extraordinaria para "discutir posibles medidas para mitigar" las tensiones entre los dos países suramericanos

A su vez, Almagro pidió al Consejo Permanente del organismo convocar una reunión extraordinaria para "discutir posibles medidas para mitigar" las tensiones entre los dos países suramericanos.



El Gobierno venezolano, que presentó una solicitud formal para salirse de la OEA en 2017, no tiene representación en el organización.



Venezuela celebró el pasado domingo un referéndum consultivo que fue promovido por el Gobierno de Nicolás Maduro y que recibió el apoyo de los electores, con una mínima participación, sobre el estatus de la región del Esequibo, con una selva rica en recursos.



Las diferencias por los límites fronterizos comenzaron con el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica. La resolución ha sido denunciada por Venezuela ante la ONU desde 1962.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.