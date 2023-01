México aplica la vacuna cubana Abdala sin estudios de su eficacia como refuerzo contra el covid-19

La última semana de 2022, México inició la jornada de aplicación de vacunas cubanas Abdala bajo el esquema de refuerzo. De los 4.000.000 de dosis con los que se contaba hasta ese momento, sólo se habían aplicado un poco más de 6.000, pues prevalece la desconfianza entre la población a pesar del incremento de nuevos contagios que registró el 27 de diciembre 36.181 casos.

"No es para ponerla en niños, debe ponerse en adultos", señaló el ex comisionado de Salud que atendió en México la pandemia de la Influenza A (H1N1) de 2009 a 2010. Abdala es "una vacuna que tiene un pecado original porque sin tener un estudio de fase tres se empezó a poner masivamente en Cuba, en más de 1.000.000 de personas. Tampoco se ha estudiado como una revacuna". El especialista dijo que la dosis cubana "parece" segura y eficaz.

"Hay que entender que en un ensayo clínico pueden incluir a 2.000, 20.000 o a 50.000 personas, pero en la población abierta aún no ha sido experimentada entre cientos y millones" de gentes, compartió en sus redes sociales la doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología, Laurie Ann Ximénez-Fyvie. El problema con Abdala es que no se cuenta con "información suficiente" sobre su eficacia como refuerzo.

La vacuna Abdala, de la que compró México al Gobierno de Cuba 9.000.000 millones de dosis, no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni estudios que la certifiquen "como refuerzo" contra el covid-19. El infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020, Francisco Moreno Sánchez, subrayó que de los antídotos de la Isla tampoco se sabe su eficacia ante las nuevas variantes del coronavirus.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López atribuyó la baja afluencia en las unidades de vacunación a las fiestas de fin de año. Confirmó al diario Milenio que este inmunológico es "el único disponible como refuerzo" para personas de 18 años y más, aunque también reconoció que las dosis compradas a la Isla están "mucho más centrada en las formas originales del virus", pero prácticamente la mayoría de las vacunas cuenta con la tecnología para atender el coronavirus.

Pese al optimismo de la sanitaria López, en Matamoros (Tamaulipas), otro de los estados con escaso interés de las personas por vacunarse con Abdala, el titular de la jurisdicción sanitaria VI, Juan Pérez, precisó a Milenio, que las dosis disponibles son "para iniciar esquemas, no es de refuerzo, y es para mayores de 18 años de edad".

El estudio Cuban Abdala vaccine: Effectiveness in preventing severe disease and death from COVID-19 in Havana, Cuba; A cohort study, publicado en la revista científica The Lancent, desvela una eficacia de un 92,3% del fármaco.

El doctor Moreno Sánchez fue directo en sus redes sociales sobre las dosis desarrolladas contra el coronavirus en la Isla y que ha comercializado con Venezuela, Nicaragua, Vietnam y elabora con Teherán. "Por congruencia, no me la aplicaría yo, y tampoco a mi familia. Una vacuna que no está aprobada por la OMS no tiene el sustento científico para recomendarla".

"Abdala contiene hidróxido de aluminio como adyuvante, lo que no se hace para otras vacunas contra covid-19, ya que disminuye su eficacia", señaló Moreno Sánchez en sus redes sociales.

El especialista mencionó que "ya no estamos en la etapa donde no había vacunas, eso ya pasó. Ahora sabemos que hay mejores vacunas, más actualizadas y simplemente se tomó la decisión de aplicar esta vacuna por fines políticos. La salud, seguridad y eficacia no importaron en la decisión".

