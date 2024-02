Muere en Estados Unidos Juan Carlos Herrera, ex prisionero de la Primavera Negra

El ex prisionero de la Primavera Negra y activista cubano, Juan Carlos Herrera Acosta, murió este sábado de un infarto masivo a los 57 años, en la ciudad de Siracusa, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Durante su exilio, el también periodista independiente mantuvo un intenso activismo contra el régimen de la Isla.

Herrera Acosta, que en abril de 2003 fue condenado a 20 años de cárcel por su oposición al régimen cubano, pasó siete años y siete meses en prisión. Durante su estancia en la cárcel de Cubasí, en Holguín, y en el Combinado de Guantánamo, el disidente, que también era reportero de la Agencia de Prensa Libre Oriental (Aplo), fue sometido a castigos de máxima severidad.

En agosto de 2008, Herrera Acosta se coció la boca en el centro penitenciario Cubasí y se mantuvo en esa condición por 12 días en protesta por las violaciones de sus derechos humanos. Una veintena de opositores protestó en Holguín en apoyo al prisionero, entre ellos estaba Orlando Zapata Tamayo, quien moriría dos años después tras una larga huelga de hambre.

Ese mismo año, Herrera Acosta fue trasladado de la prisión Cubasí al Combinado de Guantánamo. "Me acercaron a mi provincia, pero me alejaron de mi familia. No les basta con lo que he sufrido", denunció al enterarse de su inminente ingresó a la cárcel guantanamera conocida como "un antro de terror".

Estando en prisión, el periodista independiente sufrió una tragedia familiar. El 12 de marzo de 2008, en el accidente de tránsito de un ómnibus que realizaba el recorrido de La Habana a Guantánamo perdió la vida su única hija, Lianet Herrera Disco, de 14 años, además de la madre de la menor, Elizabeth Disco Tito, de 31, y su hermana Elianet González Disco, de dos.

No sería hasta el 19 de agosto de 2010 en que Herrara Acosta pudo abandonar la cárcel pero rumbo al exilio en Madrid tras una negociación entre el régimen cubano, la Iglesia Católica y el Gobierno español. En aquella ocasión, decenas de prisioneros de la Primavera Negra y sus familiares salieron de la Isla, en medio de una operación que algunos catalogaron como un "destierro forzado".

"Yo me considero todavía en prisión porque aún quedan muchos compañeros en las cárceles cubanas", contó en aquella ocasión Herrera Acosta al Comité para la Protección de los Periodistas.

Un año después de su exilio se estableció en Estados Unidos desde donde continuó con su activismo por la libertad de Cuba. En mayo de 2022, Herrera Acosta confrontó a Dangel, un defensor del régimen cubano que se autodenominaba en redes sociales "100% Fidel" y que residía en la ciudad de Siracusa. El opositor denunció entonces a Cubanet que el simpatizante del régimen cubano había hecho "llamados contra los presos políticos y las Damas de Blanco".

Este sábado, tras conocerse la muerte del activista, varios ex prisioneros de la Primavera Negra mostraron su pesar en las redes sociales y enviaron sus condolencias a la familia. Entre ellos, el opositor cubano Pablo Pacheco Ávila quien lo definió como un hermano del grupo de los 75 opositores que fueron condenados en 2003.

"Con un profundo pesar me entero del fallecimiento de mi amigo y hermano de causa Juan Carlos Herrera Acosta, un hombre valiente que dedicó su vida a la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba", señaló, por su parte a Martí Noticias, el ex preso político, Normando Hernández.

"Su partida deja un vacío imborrable en nuestros corazones", agregó el también director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep). Varios compañeros de causa recordaron que Herrera Acosta mantuvo hasta el final de sus días las denuncias contra la dictadura cubana y los regímenes autoritarios aliados de La Habana.

Justo este viernes, pocas horas antes de morir, había acusado al presidente ruso Vladímir Putin por la muerte en prisión del opositor Alexéi Navalni. "El mundo está asistiendo al surgimiento de un nuevo Stalin y un nuevo Hitler", advirtió Herrera Acosta en un video publicado en YouTube.

