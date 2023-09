López Obrador justifica la presencia del Ejército de Rusia en el Desfile de Independencia

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, justificó este lunes la presencia del Ejército de Rusia en el Desfile de Independencia del 16 de septiembre al argumentar que es tradición invitar a todos los países.

"En el desfile marcharon, desfilaron, contingentes de Rusia. Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo, todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones, siempre se hace", declaró el mandatario en su conferencia matutina.

Sus declaraciones se producen tras la polémica desatada el sábado durante el desfile militar conmemorativo de la Independencia de México, en el que hubo críticas por la participación de Rusia y Nicaragua.

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, afirmó que el desfile quedó "mancillado por la participación de un regimiento ruso: sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre".

"¿Cómo de coherente es, Sr. López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión contra mi país?", reprochó la diplomática en la red social X (Twitter). Pero López Obrador desestimó las críticas, al insistir en que es costumbre invitar a todos los países al desfile, como también lo hizo el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).

"Fue un escándalo, nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo, y a todos se invita, pero no es a partir de que estoy yo como presidente, siempre se ha hecho", remarcó.

La controversia ha crecido porque López Obrador ha mostrado una postura ambigua en la guerra de Ucrania, pues ha condenado la invasión de Rusia, pero también ha responsabilizado a Occidente de no evitar el conflicto con diplomacia.

El mandatario explicó que, en el desfile, las invitaciones están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). "El día 15 (de septiembre) vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de Defensa, de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15, en entrevista con el secretario de la Defensa y así otros representantes militares", dijo.

No es la primera vez que López Obrador genera polémica durante las fiestas patrias de México. El año pasado, lo hizo al invitar a Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara, junto al ex presidente de Bolivia Evo Morales y el ex presidente de Uruguay José Mujica, así como al hijo de Martin Luther King y a su familia, además de Richard Assange y Gabriel Shipton, padre y hermano, respectivamente, del activista Julian Assange.

Se trata de algo que no era habitual antes de la llegada al poder del actual presidente mexicano, quien marcó un hito en el Desfile de Independencia de 2021. Entonces, se hizo acompañar en el estrado de su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, dejando claro el lugar que otorga la presente Administración mexicana a sus relaciones con la Isla. Era la primera vez que un extranjero participaba en esa efeméride desde un lugar tan privilegiado, dando un discurso ante las principales figuras del Gobierno.

