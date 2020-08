Putin dispuesto a "prestar la ayuda necesaria para resolver los problemas" en Bielorrusia

(EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, le expresó este domingo a su homologo bielorruso, Alexandr Lukashenko, la disposición de Moscú a "prestar la ayuda necesaria para resolver los problemas" surgidos en Bielorrusia, en la segunda conversación telefónica entre ambos mandatarios en 24 horas, informó el Kremlin.

"La parte rusa confirmó su disposición a prestar la ayuda necesaria para resolver los problemas sobre la base de los principios del tratado de la Unión Estatal y también, si es necesario, a través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva", señala el comunicado de la Presidencia rusa.

En la conversación, añade la nota, los mandatarios abordaron por segundo día consecutivo la situación creada en Bielorrusa tras las elecciones presidenciales del pasado día 9, "incluida la presión que desde el exterior se ejerce sobre la república".

El nuevo contacto telefónico entre ambos presidentes coincidió con el primer mitin de apoyo a Lukashenko en Minskd desde que hace ocho días estallaron protestas populares que exigen la dimisión del presidente bielorruso y la celebración de nuevas elecciones.

La manifestación oficialista congregó a varios miles de personas, muchas de las cuales, según denunciaron medios opositores, fueron trasladas en ómnibus desde distintas ciudades.

"Será un mitin pacífico, que congregará a las fuerzas que apoyan la políticas del Estado, a aquellos que aman a la patria, que están en contra de la división del país en dos bandos enfrentados. Con nosotros está la Bielorrusia constructiva", afirmó la convocatoria publicada en Facebook.



La manifestación, que tuvo como consigna "No dejaremos destruir el país", se celebró frente a la sede de Gobierno.



El digital bielorruso tut.by informó de que ha recibido numerosas denuncias de empleados públicos que aseguran haber sido amenazados con ser despedidos si no asisten al mitin oficialista.

"Queridos amigos, os he llamado no para que me defendáis, aunque también. Habéis venido para que por primera vez en un cuarto de siglo defendamos nuestro país, nuestras familias, nuestras esposas y hermanas, nuestros hijos", dijo Lukashenko a los asistente al mitin, citado por la agencia rusa Interfax.

Por su parte, los opositores, en mucho mayor número, se han movilizado en la llamada "marcha de la libertad" por las calles de Minsk, que ha sido replicada en otras ciudades del país, según la imágenes difundidas en las redes sociales.

Al menos dos personas han muerto, casi tres centenares de heridos y cerca de 7.000 detenidos es hasta ahora el balance que ha dejado la represión policial de las manifestaciones de protesta que se han extendido a todo el país.

Los ciudadanos que han sido puestos en libertad han denunciado haber sido sometidos a torturas y palizas en los centros detención, y han exhibido a los medios las huellas de estas.

Las protestas contra Lukashenko estallaron al término de las votaciones de las elecciones presidenciales del pasado día 9, cuando se dio a conocer un sondeo a pie de urna gubernamental según el cual el presidente bielorruso había sido reelegido con poco más del 80% de los votos.



Estos resultados, que más tarde fueron confirmados por la Comisión Electoral Central, fueron inmediatamente denunciados como fraudulentos por los opositores, que se echaron a las calles a protestar en 33 ciudades y localidades del país, como admitió el Ministerio del Interior de Bielorrusia.

