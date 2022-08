Rescatan a varios cubanos en un grupo de 57 migrantes secuestrados en México

Efectivos de la Guardia Nacional de México rescataron el sábado pasado a 57 migrantes procedentes de Cuba, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, que habían sido secuestrados por un grupo armado en el municipio de Jiménez, estado de Chihuahua.

Los secuestradores extorsionaron a los viajeros y los despojaron de sus pertenencias, para luego encerrarlos en una casona abandonada, próxima a un terraplén, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de la Guardia Nacional, el rescate fue posible gracias a una denuncia anónima, que ofreció la ubicación del inmueble. Una vez liberados, los migrantes notificaron que "personas armadas los despojaron de sus pasaportes, teléfonos celulares y bajo amenazas les exigieron datos de sus familiares en Estados Unidos y sus países de origen para pedirles dinero".

En el grupo se encontraban nueve menores, quienes fueron conducidos con sus padres a los alojamientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la ciudad de Delicias. El resto del grupo fue entregado a Migración a fin de realizar "las gestiones correspondientes para recibir asistencia consular, definir su situación jurídica y, en su caso, otorgar retorno asistido", detalla el comunicado.

Las autoridades mexicanas no lograron arrestar a los secuestradores, pero incautaron varias armas de fuego almacenadas en la casa, una granada de humo, cargadores de diverso calibre, chalecos tácticos, placas balísticas, artefactos conocidos como ponchallantas y cartucheras, además de cuatro vehículos.

La ruta de migrantes por el estado de Chihuahua, en particular el tramo de Ciudad Juárez a la ciudad estadounidense de El Paso, en Texas, se caracteriza por la violencia y la extorsión a los viajeros. En mayo pasado, la cubana Bárbara Rodríguez y su hijo Sadiel González fueron secuestrados mientras atravesaban esa ruta, y debieron pagar 30.000 dólares antes de ser liberados.

Rodríguez contó que les quitaron los celulares y los obligaron a marcar a sus familiares para obtener el dinero que les exigían. A su hijo, detalló, lo arrodillaron y le apuntaron con una pistola. "Ver que podían matar a mi hijo... Me apuntaban con un arma aquí (en el cuello)... Si yo no decía lo que ellos me pedían, mataban a mi hijo", contó la mujer.

En el estado de Chihuahua opera el cártel de Juárez y el cártel Jalisco Nueva Generación, este último bajo el mando de Nemesio Oserguera Cervantes, El Mencho, por quien el Departamento de Estado de EE UU ofrece 10 millones de dólares.

El año pasado, la vocera de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, Sahira Yasmin Castro, dijo que ante el número de casos de secuestro, EE UU y México trabajaban en "labores de rastreo" de estos cárteles. Sin embargo, la situación permanece sin resolver.

El tránsito de migrantes cubanos por México ha experimentado un aumento sin precedentes. Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 3 de agosto de 2022 llegaron 177.848 cubanos a EE UU, según cifras aportadas por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras.

