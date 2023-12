Estados Unidos culpa a Hamás del fin de la tregua con Israel

(EFE).- Estados Unidos culpó este viernes al grupo terrorista palestino Hamás de la ruptura de la tregua con Israel, que había durado siete días y tras la cual se han reanudado ya los bombardeos.

"La pausa terminó por culpa de Hamás, porque no entregaron una lista de rehenes que pudiera ayudar a que se extendiera", dijo en una conferencia de prensa telemática el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Estados Unidos, según recalcó, seguirá "profundamente implicado" en favor de la liberación de más rehenes y de la entrega de más ayuda humanitaria, constatando que desde el fin del alto el fuego no ha entrado más ayuda en Gaza.

"Si Hamás realmente se preocupa por los palestinos, tal y como afirma, hará lo que pueda para elaborar una lista de rehenes que puedan intercambiarse, para que esa ayuda siga fluyendo", sostuvo Kirby.

En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó a Hamás de haber roto la tregua y de haber "incumplido los compromisos que había asumido".

El jefe de la diplomacia estadounidense, que llegó a Dubái tras visitar Israel y Cisjordania, afirmó que Hamás comenzó a disparar cohetes contra territorio israelí incluso antes de que terminara oficialmente la pausa en los combates.

Blinken afirmó que Israel ha tomado medidas para poner a salvo a los civiles de Gaza después de que se hayan reanudado los combates por el fin de la tregua con Hamás. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que más de 100 personas habrían muerto en las primeras tres horas desde que Israel retomó los bombardeos en el enclave palestino, sin que se haya confirmado de manera independiente esta cifra.

"Dejé claro que era imperativo que Israel estableciera mecanismos de protección para los civiles y para mantener la ayuda humanitaria. Como hemos visto hoy, Israel ha avanzado en este asunto", dijo Blinken a la prensa al aterrizar en el aeropuerto de Dubái tras haber visitado Israel y Cisjordania.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que las autoridades israelíes han informado a la población gazatí cuáles son las áreas seguras en el enclave durante los bombardeos. "He visto los múltiples planes que Israel tiene para hacer todo lo posible para proteger a los civiles", añadió Blinken, quien prometió que Estados Unidos estará "observando muy de cerca" este asunto.

Preguntado por la prensa, Blinken evitó dar su opinión sobre el artículo del The New York Times que apunta a que las autoridades israelíes conocían desde hace al menos un año que Hamás tenía previsto perpetrar el ataque del 7 de octubre. "Ya tendremos oportunidad más adelante para saber bien qué pasó el 7 de octubre, quién lo sabía y dónde. Ahora mismo, tenemos que concentrarnos en asegurar que algo así no vuelva a ocurrir", sentenció.

La tregua, iniciada el 24 de noviembre, supuso una pausa a la guerra que estalló el 7 de octubre tras un ataque del brazo armado de Hamás que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes hacia Israel y la infiltración de unos 3.000 milicianos que mataron a unas 1.400 personas y secuestraron a más de 240 en aldeas israelíes cercanas a la Franja de Gaza.

El Gobierno israelí confirmó este viernes que todavía quedan dentro de ese enclave 137 rehenes, mientras que 110 secuestrados han sido liberados durante los siete días que ha durado la tregua con Hamás, rota esta mañana.

En la Franja de Gaza, sus habitantes amanecieron bajo el fuego de intensos bombardeos.

"¡Yuri, Yuri... No te vayas!", gritaba desconsolada Fatena Meqdad, cuando descubrió que su hija de cinco años estaba muerta, una semana antes de su cumpleaños. La niña, cuyo nombre significa "flor", murió en un barrio de Rafah, muy cerca de la frontera con Egipto, cuando un proyectil impactó cerca de donde se encontraba jugando con su primos.

"Yo estaba durmiendo y de repente me desperté con una explosión, no me di cuenta de lo que pasó. Su tío fue a ver y regresó gritando el nombre de mi hija, me dijo que había sido asesinada y que mi hijo resultó herido", dice a EFE Ramadán Meqdad, padre de Yuri. "Ella parecía una flor. Las últimas dos noches vino a dormir conmigo, y me decía: 'te quiero papá', nunca pensé que se estuviera despidiendo de mí", comentó.

Fatena estaba planeando hornear su torta de cumpleaños en unos días, mientras que la hermana de Yuri dice no entender por qué el Ejército Israelí se ensaña contra los niños. Al menos 6.000 menores han muerto bajo las bombas en esta guerra. "¿Por qué matan a niños? No les hemos hecho nada", clama. "Este es el peor día de mi vida".

En las calles de Rafah, varias mujeres abrazaban los cadáveres de sus bebés o niños, algunos cubiertos de polvo y con los ojos aún abiertos, mientras se apilaban los cuerpos de adultos envueltos en telas blancas. Muchos otros, buscaban desesperados entre los escombros señales de vida de sus seres queridos.

El jueves fue la séptima y última jornada de una tregua negociada por Catar, Egipto y Estados Unidos, a través de un acuerdo que incluyó la liberación de 105 rehenes secuestrados por Hamás, a cambio de la liberación de 240 presos palestinos en cárceles israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Israel y Hamás se culparon mutuamente de romper la tregua, y poco antes de las 7.00 hora local, cuando expiraba la tregua que no renovaron, comenzaron el intercambio de fuego pese a una oposición internacional cada vez mayor.

Un portavoz del gobierno israelí aseguró que "Hamás recibirá la madre de todos los golpes", mientras el grupo islamista prometió responder "con firmeza".

Este viernes, Israel esparció desde el aire miles de octavillas en el sur de la Franja, instando a los habitantes de la ciudad de Jan Yunis, considerada a partir de ahora una "peligrosa zona de combate", a que se desplazaran hacia Rafah, también bombardeada hoy.

Pero según autoridades gazatíes, miles de refugiados se encuentran en el Hospital Naser, en Jan Yunis, mientras que Rafah "es hoy una ciudad azotada por el desastre, pues la ayuda médica que entró durante la tregua sólo alcanza para un día".

Fatena Meqdad tiene claro que ningún sitio es seguro. "Mi familia y yo somos del norte de Gaza, evacuamos hacia el sur cuando Israel anunció que sería un lugar seguro. Ojalá no hubiéramos evacuado, quizá mi hija estaría viva", lamenta en Rafah.

"Los equipos médicos se ocupan de un gran número de heridos tras el fin de la tregua y los nuevos bombardeos contra civiles. Los heridos yacen en el suelo de los servicios de urgencias y frente a los quirófanos, debido a la acumulación de casos", denunció el Ministerio de Sanidad.

"La situación sanitaria en el norte de la Franja es extremadamente catastrófica. Los tres hospitales que quedan son pequeños y no están preparados para recibir a un gran número de heridos", añadió, instando a los gazatíes a donar sangre.

