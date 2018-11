Vargas Llosa asegura que Venezuela es un ejemplo a evitar para el resto de América Latina

(EFE).- El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa ha asegurado hoy que Venezuela es un "ejemplo a evitar" para el resto de Latinoamérica al considerar que demuestra que las dictaduras no resuelven los problemas.



"¿Para quién puede ser modelo un país que ha destruido su economía y del que millones de venezolanos quieren huir aún en las condiciones más dramáticas porque piensan que ya no hay esperanza ni oportunidades para ellos?", se ha preguntado Vargas Llosa durante una charla en el Hay Festival de Arequipa, su ciudad natal.



Acompañado de la periodista cubana Yoani Sánchez y la peruana Rosa María Palacios, el premio Nobel de Literatura de 2010 ha afirmado que Venezuela representa "la historia trágica de América Latina".

"Venezuela, un país que quiero mucho, es un caso que me impresiona. Cinco veces votaron los venezolanos a Chávez cuando podían votar libremente", ha recordado

El novelista peruano ha advertido que "Venezuela se ha deteriorado hasta extremos sin precedentes en América Latina".



"No se ha visto en América Latina un país tan potencialmente rico como Venezuela que se convierte en un país miserable del que la gente huye para no morirse de hambre, desesperación y frustración", ha agregado.



Vargas Llosa ha destacado que millones de venezolanos han salido del país para caminar por carreteras hasta llegar a países pobres y con problemas como Perú "como si estos fueran el paraíso, y en contraste con Venezuela, esos países efectivamente lo son".



El autor de La ciudad y los perros y Conversación en la catedral, entre muchas otras novelas de su extensa obra, ha valorado que la dictaduras prácticamente han desaparecido, "a excepción de Venezuela, Cuba y Nicaragua".



"Tenemos gobiernos civiles, muchas veces muy mediocres o corruptos, pero una democracia corrupta es preferible a una dictadura", ha aseverado.

Vargas Llosa ha defendido que "las democracias pueden ser muy imperfectas, corruptas e ineficientes, pero se pueden reformar desde adentro con un mínimo de violencia"

El escritor peruano también ha hablado de su último libro La llamada de la tribu, un ensayo sobre los autores que le guiaron en su transición desde el socialismo y comunismo que defendía en su juventud hacia el liberalismo.

