Belice rompe su convenio con Cuba tras 36 años y contratará directamente a los sanitarios de la Isla

El Gobierno de Belice anunció que firmará “contratos individuales de trabajo con cada profesional cubano que le permitirán permanecer y trabajar”

Según confirmaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Salud, la "brigada" actual cuenta con unos 92 profesionales, entre ellos 45 médicos

Madrid/Belice no renovará el convenio de cooperación médica que mantiene con Cuba desde 1990, pero tampoco quiere perder a los profesionales de la Isla que trabajan en su sistema sanitario. El Gobierno anunció este martes que, “para garantizar la continuidad de los servicios médicos”, firmará “contratos individuales de trabajo con cada profesional cubano que le permitirán permanecer y trabajar” en el país, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores difundido por la prensa beliceña.

La decisión llega después de meses de negociaciones con La Habana y bajo la presión de Estados Unidos, que considera los programas oficiales de misiones médicas cubanas una forma de trabajo forzoso. El primer ministro beliceño, John Briceño, explicó en mayo que buscaba una fórmula que permitiera a Washington reconocer que los sanitarios “están aquí trabajando por voluntad propia”, según sus declaraciones del 27 de mayo.

El primer ministro beliceño explicó en mayo que buscaba una fórmula que permitiera a Washington reconocer que los sanitarios “están aquí trabajando por voluntad propia”,

El anuncio de este martes no aclara cuándo se firmarán los nuevos contratos ni cuáles serán las condiciones salariales.

Una situación similar se suscitó al otro lado del Atlántico, en Calabria, al sur de Italia, donde se contratan médicos cubanos desde 2022. Aunque posteriormente se modificaron las condiciones para que cobraran directamente en cuentas bancarias italianas, algunos profesionales reconocieron que seguían entregando hasta la mitad de sus salarios al Gobierno cubano.

Uno de los antecedentes de estos acuerdos en Europa es el de Calabria, en el sur de Italia, que comenzó a contratar médicos cubanos en 2022. Aunque posteriormente se modificaron las condiciones para que los profesionales cobraran directamente en cuentas bancarias italianas, algunos reconocieron que seguían entregando hasta la mitad de sus salarios al Gobierno cubano, según publicó 14ymedio.

Según confirmaron el ministro de Relaciones Exteriores de Belice, Francis Fonseca, en abril, y el de Salud, Kevin Bernard, en septiembre, la brigada contaba con unos 92 profesionales sanitarios, entre ellos 45 médicos, destinados a hospitales y comunidades rurales del país.

Entre ellos hay especialistas que prestan servicios en el Karl Heusner Memorial Hospital, el principal centro hospitalario del país. Bernard había mencionado también la presencia de nefrólogos, pediatras, psiquiatras, ginecólogos y especialistas en atención neonatal, además de enfermeros destinados a localidades alejadas de las ciudades.

La dependencia de los cubanos es especialmente elevada en Toledo, uno de los distritos más meridionales de Belice. Allí, ocho de los 16 médicos son de la Isla. “Ya tenemos dificultades para conseguir médicos, o incluso profesionales locales, dispuestos a trabajar en el sur y en esas comunidades”, advirtió Bernard en septiembre.

La dependencia de los cubanos es especialmente elevada en Toledo, uno de los distritos más meridionales de Belice, donde ocho de los 16 médicos son de la Isla

Belice también ha buscado alternativas en otros países para cubrir sus necesidades de personal. El primer ministro explicó en la misma fecha que el Gobierno estudiaba contratar médicos y enfermeros de Filipinas, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El canciller Francis Fonseca ya había reconocido en abril que el país necesitaba más enfermeros incluso si conseguía conservar a todos los integrantes de la brigada cubana.

Las autoridades beliceñas llevaban desde abril estudiando cómo conservar a los sanitarios después de la expiración del acuerdo bilateral. En septiembre, Bernard confirmó que habían enviado una propuesta a la Embajada cubana para contratarlos individualmente, pero reconoció que necesitaban la aceptación de La Habana.

El primer ministro defendió en mayo la continuidad de la brigada y aseguró que Belice ya pagaba directamente a los médicos, en lugar de entregar el dinero al Gobierno cubano. “Desde el principio les hemos estado pagando directamente a los médicos y no al Gobierno”, declaró Briceño.

La solución anunciada ahora se asemeja a la adoptada por Jamaica, que suspendió en marzo su convenio con Cuba después de que ambos Gobiernos no consiguieran acordar las nuevas condiciones. La Habana retiró entonces a buena parte de sus profesionales, pero Kingston comenzó a reincorporarlos mediante contratos individuales.

En octubre, el ministro de Salud jamaicano, Christopher Tufton, confirmó que 157 sanitarios habían regresado bajo esa modalidad y se sumaban a otros 43 que permanecieron en el país. En total, Jamaica había recuperado a 200 trabajadores cubanos, frente a los aproximadamente 300 que tenía antes de la ruptura.

En Guyana, donde la cooperación médica con Cuba se prolongó durante casi cinco décadas, las autoridades denunciaron que La Habana retiró sus brigadas en febrero, pese a que las conversaciones continuaban. El ministro de Salud, Frank Anthony, explicó posteriormente que algunos profesionales cubanos habían decidido quedarse y trabajar directamente para el Gobierno guyanés.

Otros países caribeños también han revisado su relación sanitaria con la Isla. Antigua y Barbuda anunció la sustitución de 72 médicos cubanos por personal de Ghana, mientras que Dominica acordó con La Habana modificar las condiciones de su programa. San Vicente y las Granadinas figura igualmente entre los países que decidieron abandonar la contratación mediante convenios estatales.