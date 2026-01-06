El chavismo abre un nuevo capítulo político con Rodríguez, su primera presidenta mujer

La Habana/Delcy Rodríguez marcó este lunes un hito en la historia política y abrió un nuevo capítulo del chavismo con casi 26 años en Venezuela. La oficialista, que fue vicepresidenta de Nicolás Maduro y se ha comprometido a colaborar con la Administración de Donald Trump, prestó juramento como presidenta encargada. Fue investida por su hermano, Jorge Rodríguez, recientemente reelegido al frente de la Asamblea Nacional.

Rodríguez se convierte así en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo luego de los Gobiernos de Hugo Chávez (1999 -2013) y Nicolás Maduro (2013- 3 de enero de 2026). Tras el acto que tuvo lugar en la sede del legislativo unicameral, de abrumadora mayoría oficialista, aseguró tras la ceremonia que en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad” no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

Durante la investidura, Rodríguez dijo: “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”. La ceremonia fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Nicolás Maduro y Cilia Flores son “rehenes” en EE UU.

Rodríguez se ha erigido no sólo como interlocutora de Caracas con la Administración Trump sino también como líder del chavismo, que ha cerrado filas alrededor de su figura. La heredera del chavismo fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores.

El domingo, presidió su primer consejo de ministros y designó una comisión, encabezada por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación de Nicolás y su esposa en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que Delcy Rodríguez, está “cooperando” con las autoridades. Además, el mandatario descartó la celebración de elecciones en los próximos 30 días y dejó abierta la posibilidad hasta que el país “recupere su salud”. Por su parte, la recién presidenta encargada reiteró su disposición a trabajar en una “agenda de cooperación” con EE UU.

Caracas ha ido retomando su normalidad. Luego del ataque militar estadounidense en la madrugada del sábado que llevó a sus ciudadanos a resguardarse y la mayoría de los comercios y transporte público se mantuvieron restringidos, este lunes los comercios fueron abriendo, especialmente los supermercados y farmacias, aunque no en un 100%. Además, el transporte público empezó a reactivarse en la ciudad.

El equipo de EFE constató varios puntos de control de diversos órganos de seguridad del Estado, especialmente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en autopistas y avenidas de la capital venezolana.

En tanto, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que en estos puntos -conocidos como alcabalas- los funcionarios ejecutan acciones de “intimidación, tales como requisas arbitrarias y detenciones injustificadas de personas por poseer material digital vinculado con los acontecimientos del pasado 3 de enero”.

“Todo ello ocurre en el marco de un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad, amparado en el reciente decreto de conmoción exterior”, añadió.

Delcy Rodríguez durante su visita a la tumba de Hugo Chávez. / Facebook @vicevenezuela

El mismo sábado del ataque, Delcy Rodríguez declaró el estado de conmoción exterior, un tipo inédito de estado de excepción que otorga facultades especiales al Estado para tomar medidas en situaciones de conflicto.

Entre esas facultades se incluye, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su “pleno funcionamiento” y activar “todos los planes de seguridad ciudadana”.

Tras el protocolo de juramentación, la presidenta encargada Delcy Rodríguez hizo un recorrido por el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, hasta llegar al monumento donde reposan los restos de Hugo Chávez. Le acompañaron el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez; el ministro del Despacho de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicealmirante Anibal Coronado.

Rodríguez ratificó ante el sarcófago su compromiso de lealtad a los “ideales independentistas y su determinación de continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar de la paz”.

En el régimen existe nerviosismo. La noche del lunes, habitantes de Caracas denunciaron disparos en las adyacencias del palacio de Miraflores y drones sobrevolando el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Funcionarios policiales explicaron al diario Tal Cual que “los disparos en palacio Miraflores se dieron luego de que funcionarios de Casa Militar observaran volar drones y no supieran que eran de grupos de seguridad aliados al oficialismo”.

“Fue una confusión. Pasaron varios drones y en Casa Militar se activó y efectuaron varios disparos”, al igual que integrantes de la Policía Nacional Bolivariana. Según la misma fuente señaló al diario que “todo estaba tranquilo, todo en calma. No ha pasado nada”.

Debido a los disparos, Miraflores se quedó sin electricidad, lo que generó confusión entre los vecinos de la zona sobre qué estaba sucediendo. Además, se reportó que efectivos militares de la Guardia de Honor realizaron disparos hacia Puente Yaguno, cercano al palacio.