El colapso del turismo en Cuba pone en dificultades a la aerolínea canadiense Air Transat

La compañía tuvo que interrumpir sus vuelos ante la falta de queroseno, como hicieron muchos otras, aunque las estadounidenses mantienen sus rutas

Madrid/La suspensión indefinida de los vuelos a Cuba está pasando una factura millonaria a la canadiense Air Transat. La cancelación de sus operaciones en la Isla, adoptada en febrero ante la alerta por falta de queroseno en los aeropuertos cubanos, le ha supuesto a la aerolínea una caída de ingresos acumulada de 116 millones de dólares canadienses (unos 85 millones de dólares estadounidenses) para el primer semestre de 2026 y el último trimestre de 2025, cuando la compañía aún tenía vuelos (el ejercicio fiscal va del 1 de noviembre al 31 de octubre).

La compañía aportó este jueves los datos referentes al tercer trimestre, comprendido entre mayo y julio, en los que señala que la ausencia del mercado cubano le ha restado 25,6 millones de dólares estadounidenses a la facturación de la compañía en un destino que históricamente representaba el 9% de su oferta.

Esto agrava unos malísimos resultados que se achacan, fundamentalmente, al aumento de los precios del petróleo, que subió un 56% interanual entre mayo y julio. Esto ha generado un sobrecoste de 128 millones de dólares estadounidenses. Aunque Air Transat logró aumentar sus ingresos totales un 3% trimestral hasta los 581 millones de dólares estadounidenses gracias al aumento de pasajeros, el alza descontrolada de los costos operativos le ha impedido amortiguar un impacto que se refleja con fuerza en el balance final.

""Nuestros resultados del tercer trimestre se vieron afectados significativamente por los precios sostenidamente altos del combustible, que se mantuvieron elevados muy por encima de lo previsto"

La compañía reportó una pérdida neta este trimestre de 78 millones de dólares estadounidenses, profundizando el saldo negativo del trimestre anterior, cuando registró unos 56 millones de dólares estadounidenses. El dato contrasta con la cifra del año anterior, cuando la empresa obtuvo un beneficio neto de 399,8 millones de dólares canadienses –incluido un extra de 345,1 millones por la cancelación de una deuda a largo plazo–. Esto supone una pérdida de 2,60 dólares por acción, frente a los 9,97 dólares de beneficio del periodo anterior.

"Nuestros resultados del tercer trimestre se vieron afectados significativamente por los precios sostenidamente altos del combustible, que se mantuvieron elevados muy por encima de lo previsto y fueron el principal factor de la menor rentabilidad", dijo su directora ejecutiva, Annick Guérard.

La directiva contó este jueves que la compañía optó por no trasladar los costos a los pasajeros elevando el precio de los billetes debido a la agresiva competencia de otras empresas nacionales. Guérard admitió que se realizó el intento, pero la demanda caía drásticamente en cuanto intentaban aplicar recargos por carburante, mientras otras compañías inundaban el mercado con descuentos. "Nunca habíamos visto una red tan altamente competitiva. Hubo una promoción tras otra durante todo el verano", agregó. Air Canada, sin embargo, sí pudo subir precios.

Air Transat ha tenido que recurrir nuevamente al salvavidas del Gobierno de Canadá para garantizar su continuidad operativa y sostener una liquidez que se redujo a 243 millones de dólares canadienses al cierre de julio. Tras agotar por completo el crédito de 150 millones de dólares canadienses del programa federal de resiliencia del sector aéreo (LASR), la aerolínea ha suscrito un crédito de emergencia adicional por 250 millones a través de la corporación estatal Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, para tener margen de maniobra hasta que los precios de la energía se estabilicen.

La directiva evitó hablar de un posible restablecimiento de los vuelos a Cuba. “Seguimos centrados en restablecer la rentabilidad de Air Transat”, afirmó, añadiendo que la aerolínea continuará tomando medidas para reducir costes y mejorar la productividad, se lanzará un programa de fidelización para finales de año y se modernizarán los interiores de las cabinas para ampliar su oferta premium en la segunda mitad de 2027.

La directiva evitó hablar de un posible restablecimiento de los vuelos a Cuba. “Seguimos centrados en restablecer la rentabilidad de Air Transat”

Air Transat fue una de las primeras aerolíneas en anunciar la suspensión de vuelos a Cuba tras conocerse la falta de combustible en los aeropuertos internacionales de la Isla. La empresa –como otras canadienses y rusas, que optaron por esa vía de forma casi inmediata– tuvo que evacuar a miles de turistas durante el mes de febrero, según iban finalizando sus estancias en la Isla.

El 5 de junio, la compañía comunicó la “suspensión por tiempo indefinido” de los vuelos debido a “la actual situación geopolítica de Cuba”.

Esta decisión, a la que se sumaron Air Canada y WestJet Airlines, ha hundido la estadística de turistas canadienses en Cuba, antes el principal mercado muy por delante del resto. Hasta julio, apenas habían viajado a la Isla 127.645 canadienses, un 70% en comparación con los niveles de 2025. Además, la gran mayoría estuvieron en el mes de enero, con casi 100.000, mientras en febrero arribaron 24.559. Desde entonces, los visitantes de ese país se cuentan por gotas, ya que no queda un solo vuelo directo a la Isla.