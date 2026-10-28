Sin colas y con precios prohibitivos, los Mercados de Barrio en Sancti Spíritus están vacíos

En La Naviera y Casiguaya los clientes entran, miran las mercancías y se marchan sin comprar nada

Sancti Spíritus/Ni colas a las puertas ni compradores disputándose las mercancías. En los Mercados de Barrio de Sancti Spíritus, los clientes entran, echan un vistazo a los estantes y muchos vuelven a salir sin comprar nada. Las fachadas remozadas y los nuevos letreros no han cambiado lo esencial: los precios siguen siendo demasiado altos para la mayoría de los bolsillos.

En un recorrido por los establecimientos La Naviera y Casiguaya, 14ymedio constató que la iniciativa comercial, presentada por las autoridades como una alternativa más económica a las mipymes, ha despertado poco entusiasmo entre los vecinos. Aunque algunos productos pueden costar algo menos que en los negocios privados, los precios siguen sin convencer a los compradores.

La Naviera, situada en la calle Máximo Gómez, en la zona norte de la ciudad, luce una fachada remozada, pintada de blanco y azul. Dentro, sin embargo, los anaqueles presentan grandes espacios vacíos, apenas disimulados por pequeñas bolsas de azúcar blanca y morena, condimentos y unas pocas botellas. No más de cuatro personas examinaban los productos y una compró un kilogramo del producto, a 1.050 pesos.

La tablilla con la lista de precios incluye una consigna difícil de conciliar con las cifras: “Recuerde que usted, consumidor, es lo primero siempre”

El cloro se vende a 400 pesos la botella y el gel de baño a 1.000. La tablilla con la lista de precios incluye una consigna difícil de conciliar con aquellas cifras: “Recuerde que usted, consumidor, es lo primero siempre”.

A la salida, una mujer que conversaba con su acompañante se quejaba de que en Cuba “ya todo es mentira” y no se podía creer ni lo que decía la radio. Al señalar la tablilla de precios junto a la entrada, resumió su decepción: “Ahí todo está carísimo”.

La experiencia no mejoró demasiado en Casiguaya, situado frente a la terminal provincial de ómnibus. Su fachada combina el nombre comercial y el lema “Cerca de ti, cerca de todos”.

El establecimiento está dividido en tres espacios. En el primero se venden productos alimenticios y artículos básicos, entre ellos vinagre y otras mercancías envasadas. Tampoco allí se forman colas ni las compras son frecuentes.

La segunda dependencia parece una cafetería, con mesas, sillas y aire acondicionado, pero no ofrece comida preparada. En los estantes solo hay bebidas, dulces y otros productos empaquetados.

En una de las dependencia del Mercado de Barrio Casiguaya, los artículos de ferretería comparten espacio con los productos cárnicos. / 14ymedio

En el tercer espacio, los artículos de ferretería y los repuestos de motos comparten espacio con un mostrador de productos cárnicos. Allí, la tablilla anuncia la butifarra a 1.000 pesos, el picadillo mixto a 850, los paquetes de salchichas a 1.280 y el chorizo a 1.200 pesos la libra.

Lo observado en Sancti Spíritus confirma lo que 14ymedio ya documentó en otros establecimientos del país. En septiembre, los clientes del Mercado de Barrio La Luisa, en la calle Ayestarán, en La Habana, protestaron por una oferta escasa y precios semejantes a los de las mipymes. En octubre, otro recorrido por El Rincón, en Matanzas, constató poca mercancía.

Las autoridades habían anunciado precios entre un 10% y un 15% inferiores a los de otros comercios privados. Incluso cuando esa rebaja se cumple, el resultado sigue estando lejos de lo que muchos cubanos pueden pagar. El periodista oficialista matancero José Miguel Solís llegó a proponer que los llamaran “Mercados de Barrio Pudiente”, coincidiendo con otros análisis de la prensa oficialista.

El Gobierno impulsa este modelo mientras reorganiza la red tradicional de bodegas. De las más de 12.000 existentes, ha seleccionado 1.913 para seguir atendiendo a personas vulnerables, según los datos oficiales divulgados a principios de octubre. Por su parte, la red de Mercados de Barrio ha pasado de 24 establecimientos en septiembre a 62 en octubre, repartidos por 12 provincias, de acuerdo con el último listado del Ministerio de Comercio Interior. Las autoridades no han aclarado cuántas de las bodegas restantes se convertirán a ese modelo ni qué destino tendrá el resto.