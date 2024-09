El Congreso español pedirá al Gobierno que reconozca a González Urrutia como presidente de Venezuela

Madrid/El Congreso español debate este martes una Proposición No de Ley (PNL) que exige al Gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. La iniciativa, que no tiene consecuencias jurídicas, saldrá adelante previsiblemente en la votación, que se celebrará el miércoles, ya que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha confirmado esta mañana que sus cinco diputados apoyarán el texto.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha avanzado este martes el sentido del voto de su grupo, que se unirá a los síes de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, un total de 177 diputados de los 350 que componen la Cámara Baja.

"Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, la dictadura, el oscurantismo y frente a Maduro, al que no se puede dar ni un centímetro", ha destacado Esteban.

El portavoz ha dicho, no obstante, "entender" la posición del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que el reconocimiento de González como presidente "podría perjudicar la posición de intermediación que está llevando a cabo España y que se ha demostrado "eficaz" a la hora de atender la solicitud de asilo político del candidato opositor.

El PNV, sin embargo, ha pedido al PP, promotor de la iniciativa que también pide –en otros dos puntos que podrían o no salir adelante– la condena a la represión de Maduro y la reprobación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que sepan entender "el momento" y "manejar la situación". "Sobran discursos zafios y rebasar líneas que no tienen sentido, mirando más a la política interna que a la restauración de la democracia en Venezuela", dijo.

El Pleno del Congreso está previsto para este martes a las 15:00 hora peninsular, aunque el turno de la PNL sobre Venezuela llegará al filo de las 18:00, hora a la que la opositora María Corina Machado ha convocado a los venezolanos residentes en Madrid a una concentración en la Plaza de las Cortes para "reivindicar" unidos que González sea reconocido presidente electo y jure el cargo el 10 de enero de 2025.

Machado ha defendido la unidad "hoy más que nunca" para avanzar y superar "todos los obstáculos". "Vamos a lograr la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa", ha vaticinado la opositora.

Leopoldo López, Henrique Otero y Antonio Ledezma participarán en el encuentro, en el que el ex alcalde de Caracas ha descartado la presencia de González Urrutia, que aterrizó el domingo en España.

Ledezma dijo que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda seguir dando "señales positivas" hacia Venezuela y que, tras el "rescate" del principal rival de Maduro en las elecciones del 28 de julio, lo reconozca formalmente como vencedor de dicha cita y presidente electo. En este sentido, ha recordado que el propio Sánchez describió a González como un "héroe" en un discurso este sábado, antes de que trascendiera la salida del opositor hacia España.

Sánchez se reunirá con Edmundo González a su regreso de China, donde está en visita oficial, y en función de la hora en la que llegue a Madrid el próximo jueves puede hacerlo ese mismo día o el viernes, dijo desde Shanghái, donde reivindicó que cualquier lectura política que se haga de la presencia del opositor en España es inapropiada, porque se trata de una cuestión de humanidad.

González Urrutia publicó este lunes una carta en la que explica a los venezolanos su decisión de trasladarse a España y en la que sostiene que tomó la decisión pensando en su familia, pero también en que "cambien las cosas" y pueda abrirse una nueva etapa en Venezuela.

En su misiva, compartida en la red social X 24 horas después de aterrizar en España, González agradeció tanto al Gobierno español por haberlo acogido y brindarle "protección en estos momentos", como a la Embajada de Países Bajos en Caracas, en la que estuvo refugiado desde después de las elecciones del 28 de julio.

"Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento", afirma. "Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela".

González recordó que siempre ha defendido "los valores democráticos de paz y libertad" y que su compromiso no parte de una "ambición personal". Además, indicó que su decisión "es un gesto que tiende la mano a todos" y confía en que "como tal sea correspondido".

"Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido", ha asegurado González, que ha dicho ser "incompatible con el resentimiento".

Por último, no ha querido acabar su misiva sin agradecer a quienes le han apoyado tanto en Venezuela como fuera de ella y sin "reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado quien lideró este proceso electoral" así como "de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño".