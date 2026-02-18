Cuba está "en un período especial, con nuevas sanciones", dice Putin al canciller de la Isla

Madrid/De la reunión del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, este miércoles en Moscú no parece haber salido más que excelentes intenciones. “Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano”, dijo el mandatario ruso en declaraciones recogidas por la prensa oficial.

Putin insistió en que su país sabe “cuán difícil” ha sido para la Isla “defender las más de seis décadas de soberanía, luchando por su derecho a vivir según sus propias reglas y defender sus intereses nacionales”. Además, resaltó que las relaciones bilaterales entre Moscú y La Habana van “por un camino positivo”. Respecto, por ejemplo, del centenario del nacimiento de Fidel Castro, anunció, sin más detalles: “Lo celebraremos juntos”.

En cuanto al tema central de la visita sorpresa del canciller cubano, la situación crítica debido al cerco petrolero que mantiene Estados Unidos desde enero, impidiendo el envío de combustible desde Venezuela y amenazando con aranceles a los países que lo hagan, aseveró, usando dos palabras de infausta memoria para La Habana: “Estamos en un período especial, con nuevas sanciones. Ya saben qué opinamos al respecto. No aceptamos nada por el estilo”.

"Nuestras relaciones están fundamentadas en una relación estratégica, sobre todo en estos momentos que vive Cuba"

Rodríguez, por su parte, que trasladó al presidente ruso los saludos de Raúl Castro y del mandatario Miguel Díaz-Canel, agradeció “de forma especial” la solidaridad expresada por Putin, que calificó de “sólida y permanente”, frente al “endurecimiento del bloqueo contra Cuba y el cerco energético que crea situaciones difíciles para la economía”.

Y aseguró: “Nuestras relaciones están fundamentadas en una relación estratégica, sobre todo en estos momentos que vive Cuba. Hemos estado durante años trabajando hombro con hombro. Nuestros proyectos marchan bien y avanzan en pos de nuestros pueblos”.

Antes de encontrarse con Putin, el canciller se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, de quien tampoco obtuvo ninguna promesa concreta, si bien declaró el “apoyo irrestricto de a La Habana frente al bloqueo impuesto por Washington” y se deshizo en elogios hacia Cuba, llamándola “Estado hermano” y apelando a la “solidaridad”.

El ministro de Exteriores, que llegó a Rusia la tarde de este martes, extenderá su agenda hasta este jueves. En su gira lo acompañan el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, y el viceprimer ministro de las Fuerzas Armadas, Roberto Legrá, entre otros funcionarios.

El periplo es llamativo desde que la comitiva salió de La Habana, el pasado 2 de febrero, a bordo del Ilyushin IL-96 de Cubana de Aviación, rumbo primero a Vietnam y, después, a China. Ninguna de las dos naciones se comprometió a dar más que “asistencia dentro de sus capacidades”.

Luego de Pekín, y en una visita fugaz, el canciller se reunió con su homólogo español, José Manuel Albares, que prometió prestar ayuda humanitaria a la Isla, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aecid). En concreto, “un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Organización Panamericana de la Salud”.