Los demócratas presentan en el Senado una resolución para frenar un ataque de Trump contra Cuba

Según Kaine, la resolución pretende evitar que las Fuerzas Armadas estadounidenses participen en hostilidades contra la Isla sin una decisión previa del Congreso.

La iniciativa enfrenta pocas posibilidades de prosperar en un Congreso controlado por los republicanos

Washington/Un grupo de senadores demócratas presentó este viernes una resolución para impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda ordenar acciones militares contra Cuba sin la autorización explícita del Congreso, en medio de la creciente tensión entre Washington y La Habana.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego, quienes acusaron al mandatario de ignorar la autoridad constitucional del Congreso para declarar la guerra. La propuesta se enmarca en la llamada Resolución de Poderes de Guerra, un mecanismo legislativo destinado a limitar el uso de la fuerza militar por parte del presidente sin el aval del Legislativo.

El proyecto podría someterse a votación en el Senado unos diez días después de su presentación, aunque su aprobación es considerada poco probable debido a que ambas cámaras del Congreso están controladas por los republicanos, aliados del presidente.

Legisladores de ese partido han promovido resoluciones similares relacionadas con las operaciones estadounidenses en Venezuela e Irán

Según Kaine, la resolución pretende evitar que las Fuerzas Armadas estadounidenses participen en hostilidades contra la Isla sin una decisión previa del Congreso. “Solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra”, afirmó el senador en un comunicado.

El legislador criticó que Trump actúe “como si las Fuerzas Armadas fueran su guardia palaciega”, ordenando acciones militares en distintos escenarios internacionales sin autorización legislativa ni explicaciones al público estadounidense.

La propuesta forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por los demócratas para tratar de frenar las decisiones militares del mandatario en el exterior. En los últimos meses, legisladores de ese partido han promovido resoluciones similares relacionadas con las operaciones estadounidenses en Venezuela e Irán.

Aunque el Senado aprobara la medida, Trump podría vetarla. Para anular ese veto sería necesaria una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, un escenario que hoy parece improbable.

Miguel Díaz-Canel confirmó este viernes que La Habana mantiene conversaciones con Washington

La iniciativa llega después de varias decisiones militares controvertidas de la Administración estadounidense. Washington no informó previamente al Congreso del operativo con el que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al ex mandatario venezolano Nicolás Maduro, y solo notificó a un grupo reducido de legisladores antes de la ofensiva militar contra Irán, que ya supera las dos semanas de ataques.

En las últimas semanas, Trump también ha insinuado públicamente la posibilidad de una “toma amistosa” de Cuba y ha afirmado que el Gobierno de la Isla “caerá muy pronto”, al describir al país como una nación “en ruinas” afectada por la crisis económica y energética.

En paralelo a esa retórica, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó este viernes que La Habana mantiene conversaciones con Washington para “buscar soluciones por la vía del diálogo”, algo que el propio Trump había adelantado días antes y que las autoridades cubanas habían negado reiteradamente.