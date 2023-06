Los cubanos deportados en vuelos tienen prohibido regresar a EE UU hasta después de cinco años

Los 36 cubanos que fueron deportados a La Habana este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami "no podrán regresar a Estados Unidos" en los siguientes cinco años. Según un breve comunicado emitido por la sede diplomática del país norteamericano en la Isla, estos migrantes realizaron "un viaje en vano".

Reinier Gutiérrez, uno de los cubanos retornados, llegó a EE UU en 2020. Su esposa, Roxana Maldonado, contó a la cadena América TeVé que el pasado 11 de mayo fue detenido cuando se presentó en Miramar en lo que suponían sería una visita de rutina.

El pasado miércoles avisaron a Maldonado de que su esposo tenía "denegado el paro de deportación desde el pasado 13 de junio". Ese mismo día, Reinier la llamó por teléfono desde el Centro de Detención Krome para contarle que le habían quitado sus pertenencias. "Yo ya sabía que eso significaba la deportación".

La familia está devastada. Toda su vida está acá", subrayó Maldonado. En EE UU, este cubano deja a su esposa y dos hijos, uno de ellos de tan sólo tres meses.

"De ahí me llevaron a una hielera a Miami donde estuve cuatro días" hasta que lo trasladaron a un Centro de Detencion de Inmigracion en Louisiana

Todos los migrantes incluidos en esta tercera operación aérea son hombres, precisó el Ministerio del Interior de Cuba. Trece de ellos habían salido ilegalmente de la Isla por vía marítima, mientras los otros 23 viajaron al exterior de forma legal y luego se incorporaron a rutas irregulares para llegar a Estados Unidos.

La declaración policial de uno de los balseros del grupo fue emitida por la televisión estatal de la Isla. En ella, el migrante aseguró que no pasó la entrevista de miedo creíble porque en la Isla nunca fue objeto de "tortura ni persecusión".

Este cubano, que omitió su nombre, dijo que el 30 de diciembre abandonó junto con otras 24 personas la Isla por Playa Baracoa. "Llegué a Cayo Marquesas el día primero a las cinco y media de la mañana". Según su versión, permanecieron cuatro días en el lugar de desembarco hasta que los recogieron. "De ahí me llevaron a una hielera a Miami donde estuve cuatro días" hasta que lo trasladaron a un Centro de Detencion de Inmigracion en Louisiana.

Este natural de la Isla detalló que "por una simple bobería" lo tuvieron detenido diez meses y "para colmo" fue deportado. "No sé por qué Estados Unidos me ha dado la espalda de esa manera después de haberme sacrificado tanto. No sé, están haciendo las cosas muy mal. Muchas personas con felonía las sueltan para la calle".

El periodista Mario Vallejo compartió en su cuenta de Facebook el video del desembarco de estos balseros. "Esto es un sueño", decían, mientras unos relataban la travesía y otros cocinaban pescado para comer.

Otro de los cubanos deportados, que tampoco aportó su nombre, contó al periodista de Univisión 23 Miami, Javier Díaz, que él contaba con la orden de libertad bajo palabra conocida como I-220A y aún así fue deportado en el vuelo que este jueves despegó a las 11 de la mañana desde Miami. "Lo he perdido todo de la noche a la mañana", lamentó.

Las devoluciones por vía aérea entre Cuba y EE UU permanecieron suspendidas desde diciembre del año 2020 hasta que ambos países pactaron el pasado noviembre retomar los vuelos de deportación para migrantes "inadmisibles" retenidos en la frontera con México.

Los primeros cubanos devueltos tras la reanudación de los vuelos fueron 123 que llegaron a La Habana el pasado 24 de abril, y otro grupo de 66 fue retornado en una segunda operación aérea el 10 de mayo último.

