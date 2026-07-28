Detienen a un cubano en un operativo antidrogas en México con dosis que decían “plata o plomo”

Donel, de 43 años, junto con un mexicano, es acusado de delitos contra la salud en Tabasco

La Habana/Un ciudadano cubano identificado como Donel, de 43 años, y otro mexicano, Gaspar, de 40, fueron detenidos en el municipio de Centro, Tabasco, en el sur de México, en un operativo de vigilancia antidrogas realizado por elementos de la Guardia Estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) local.

De acuerdo con la SSPC, ambos portaban dosis de marihuana, piedra y cristal. La droga, según el reporte, estaba empacada en bolsas con un logotipo color amarillo con la leyenda “plata o plomo” –la mítica frase de Pablo Escobar con la que daba a elegir entre colaboración o muerte–. Además, les decomisaron una mochila tipo escolar color guinda con negro y una riñonera color rojo.

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, como presuntos responsables por delitos contra la salud.

Este caso se suma a una serie de detenciones de ciudadanos cubanos en Tabasco por delitos contra la salud en los últimos meses. En enero pasado, la SSPC detuvo a Yosvany, un cubano de 43 años, en Villahermosa, con dosis de marihuana. Fue presentado ante las autoridades para seguir su proceso imputado por el delito contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

A ambos les fueron confiscadas bolsas transparentes que contenían marihuana, y otras con aparente piedra base

A finales del año pasado fue arrestado Daniel, otro cubano, de 52 años, junto a un venezolano de 21 años, también por presuntos delitos contra la salud, en el mismo municipio de Centro. A ambos les fueron confiscadas bolsas transparentes que contenían marihuana, y otras con aparente piedra base. También les fue asegurado dinero en efectivo.

Otro caso de un cubano detenido en el estado, aunque no por temas relacionados con droga, se reportó el pasado jueves. Raymundo, de 36 años, fue capturado luego de robar cinco desodorantes de una tienda. Fue acusado del delito de robo a comercio.

No obstante, también se han registrado casos de alto impacto en ese estado. El 14 de enero pasado, este medio reportó que el cubano José Miguel Costafreda Román fue asesinado a tiros por la noche dentro de una barbería donde trabajaba en Ciudad Tecolutilla, municipio de Comalcalco. Según un funcionario de la Fiscalía municipal que habló de forma anónima con 14ymedio, dos personas a bordo de una motocicleta ingresaron al local y atacaron directamente al hombre, de 30 años.

La fuente agregó que los disparos impactaron en la espalda de Costafreda Román, que aún presentaba signos vitales cuando llegaron paramédicos y elementos de la SSPC. Sin embargo, poco después falleció. El hombre nacido en Santiago de Cuba ya había sido amenazado antes.

El cuerpo del joven fue llevado al Servicio Médico Forense del municipio

El cuerpo del joven fue llevado al Servicio Médico Forense del municipio, para que algún familiar acudiera, en caso de que alguien estuviera cerca, pues el cubano había llegado de Estados Unidos luego de ser deportado a finales de 2024.

Poco antes, el 26 de diciembre del año pasado, se registró otro asesinato de otro joven nacido en la Isla. El hecho se dio en el municipio de Cárdenas, a poco más de 38 kilómetros de Comalcalco.

El medio local El Heraldo de Tabasco dio a conocer que personas armadas lo siguieron en la calle. El joven, de quien no se hizo público su nombre, se habría metido a un domicilio para refugiarse, pero los agresores lograron entrar y lo mataron en la vivienda. Luego huyeron.

Vecinos del lugar relataron que, al escuchar los disparos y ver al cubano gravemente herido, llamaron a los cuerpos de emergencia y de rescate, así como de las autoridades policiacas. Sin embargo, los paramédicos que acudieron encontraron a la víctima sin signos vitales.

Una oleada de cubanos ha llegado desde EE UU a ese estado en el sureste mexicano debido a las deportaciones masivas que ha emprendido la Administración de Donald Trump. A través de un acuerdo “no escrito” con México, Washington reveló en marzo pasado deportó a 6.000 cubanos en un año, una cifra mayor de las estimaciones que dio Human Rights Watch (4.353), varios de los cuales fueron trasladados a Villahermosa.