Nueve diplomáticos canadienses exigen transparencia sobre el "síndrome de La Habana"

Al menos 24 diplomáticos canadienses que estuvieron en Cuba están siendo evaluados o presentan síntomas de lo que se conoce como "síndrome de La Habana". Una carta enviada el 21 de abril pasado al titular de Exteriores de Canadá, Marc Garneau, reveló que el Ministerio de Asuntos Globales "retiene información" sobre los nuevos casos.

La misiva fue firmada por nueve diplomáticos canadienses y sus familias quienes exigen más transparencia en los resultados de la investigación. También afirman que se han dado sesiones informativas a 40 personas afectadas.

El documento, al que tuvo acceso el diario canadiense Global News, expone que, pese a estos nuevos afectados, existen discusiones para aumentar la presencia de diplomáticos canadienses en la embajada de la Isla.

"Se explicó que una razón clave para este cambio era que no se habían reportado más lesiones cerebrales desde 2018. De hecho, esto no es exacto"

"Se explicó que una razón clave para este cambio era que no se habían reportado más lesiones cerebrales desde 2018. De hecho, esto no es exacto", denunciaron los diplomáticos. Como el ministerio "ya no revela nuevos casos", aseguran, "es imposible saber cuántas personas han salido de Cuba con lesiones cerebrales".

Los firmantes agregaron que se reportaron al menos tres nuevos casos de ataques en La Habana entre 2019 y 2020. También dijeron que las autoridades les pidieron a los funcionarios que mantuvieran silencio sobre los incidentes y que se "han evaluado a 25 diplomáticos canadienses adicionales por lesiones cerebrales desde marzo de 2020".

El Ministerio de Exteriores de Canadá no respondió directamente a las indagaciones de la prensa sobre los nuevos casos ni tampoco aclaró qué se está haciendo para proteger a los diplomáticos que aún se encuentran en el extranjero.

"Desde el comienzo de los incidentes de salud, la salud, la seguridad y la protección de nuestro personal diplomático y sus familias sigue siendo una prioridad", dijo John Babcock, portavoz de Asuntos Globales de Canadá, en un correo electrónico a Global News.

Tras los incidentes en La Habana, al menos 15 diplomáticos canadienses han demandado al Gobierno de su país por 28 millones de dólares. Alegan una supuesta responsabilidad de las autoridades en los problemas de salud que sufrieron en su estancia en Cuba, similares a los que también afectaron a personal de Estados Unidos.

Tras los incidentes en La Habana, al menos 15 diplomáticos canadienses han demandado al Gobierno de su país por 28 millones de dólares

Si EE UU decidió retirar a todo el personal diplomático no esencial en septiembre de 2017, Canadá no lo hizo hasta abril de 2018 y lo planteó como una opción y no fue hasta enero de este año cuando evacuó a la mitad de sus trabajadores.

Cuando el Gobierno canadiense redujo el número de sus diplomáticos en la Isla, convirtió su embajada de La Habana en un puesto no acompañado donde los diplomáticos no pueden viajar con su familia y remitió muchos de los trámites consulares a México.

Casi cuatro años después de los ataques, acontecidos entre finales de 2016 y principios de 2017, no hay ninguna explicación oficial de lo sucedido. Los síntomas experimentados por los diplomáticos van desde mareos hasta daños cerebrales.

