Las felicitaciones de Díaz-Canel por haber mantenido su “posición histórica” contra el embargo de EE UU es un punto a favor de Panamá para negociar la situación de sus siete nacionales presos en la Isla

La Habana/El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, mantiene con carácter reservado el fin de su segunda visita oficial a Cuba, cuyo objetivo real es gestionar la situación de los siete ciudadanos panameños detenidos desde finales de febrero en La Habana, aunque la información oficial desde la Isla se centra en la agenda bilateral, el comercio y la cooperación.

Fuentes oficiales informaron a EFE de la llegada a La Habana de Martínez-Acha este miércoles para una visita que finaliza este jueves con el propósito de interesarse por los panameños procesados en la Isla. Sin embargo, hasta ahora no ha trascendido si el caso figuró de forma explícita en sus reuniones con el gobernante Miguel Díaz-Canel o con el canciller Bruno Rodríguez, ni qué avances concretos se han producido en ese terreno.

En el encuentro celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, la televisión estatal cubana informó que Díaz-Canel transmitió un saludo al presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó el interés de La Habana en ampliar las relaciones políticas, económicas y comerciales entre ambos gobiernos y agradeció la postura histórica de Panamá contra el embargo estadounidense en las votaciones de la Asamblea General de la ONU del 28 de octubre. Martínez-Acha, por su parte, expresó interés en la cooperación científica, en particular en el sector pecuario, y destacó los avances de la biotecnología cubana.

Martínez-Acha, por su parte, expresó interés en la cooperación científica, en particular en el sector pecuario, y destacó los avances de la biotecnología cubana

Antes de esa cita, el jefe de la diplomacia panameña conversó con Rodríguez para abordar el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia migratoria y consular, según informó la Cancillería de la Isla.

La delegación que acompaña a Martínez-Acha está formada por el embajador panameño en Cuba, Edwin Pitty; los asesores ministeriales Adolfo Ahumada y Ferdelin Bonilla; y los asesores presidenciales Marcos Caisutti y Carolina Riutort.

La cautela que rodea esta segunda visita –después de su viaje de marzo, en el que se reunió con los detenidos y aseguró que recibían trato humanitario y asistencia legal– forma parte de una estrategia diplomática prudente que el Ejecutivo de Mulino sostiene desde hace nueve meses.

A finales de febrero de 2026, diez panameños fueron arrestados en zonas habaneras como Boyeros, Jaimanitas y Vía Blanca bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional, tras aparecer pintadas con consignas antigubernamentales. Según el comunicado oficial del Ministerio del Interior cubano, los arrestados habrían ingresado alentados desde el exterior para realizar los carteles a cambio de pagos de entre 1.000 y 1.500 dólares al regresar a Panamá.

En abril, tres mujeres del grupo —Evelyn Edith Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño— fueron repatriadas a Panamá bajo la figura de "colaborador eficaz" y la aplicación del "criterio de oportunidad", en lo que La Habana presentó como un gesto de amistad. Los siete hombres continúan detenidos mientras el expediente avanza hacia el juicio; en julio pasado, Martínez-Acha adelantó que Panamá pediría que, en caso de ser condenados, cumplan pena en territorio panameño.

El caso ha sido vinculado a la organización Camino a la Democracia en Cuba, encabezada por Boris Mauricio Betancourt Hernández, que cumple una condena de 48 meses en una cárcel panameña de máxima seguridad

El caso ha sido vinculado a la organización Camino a la Democracia en Cuba, encabezada por Boris Mauricio Betancourt Hernández, que cumple una condena de 48 meses en la cárcel panameña de máxima seguridad La Nueva Joya tras ser arrestado en mayo de 2024 por posesión agravada de drogas. El 30 de enero de 2026, cuatro semanas antes de las detenciones en La Habana, Mulino denegó una solicitud de extradición presentada por Cuba bajo un tratado antinarcóticos de 1995.

El 10 de septiembre, las familias de los siete detenidos divulgaron a través de la Cancillería un comunicado en el que se deslindaron de Betancourt y de su grupo, rechazaron sus movilizaciones, exigieron que dejara de hablar en su nombre y respaldaron la gestión diplomática oficial, mientras el Ministerio Público panameño investiga el financiamiento y presunto reclutamiento asociado al caso.

La visita concluye este jueves tras un año de relaciones bilaterales pragmáticas pero tensas en el que Panamá preservó los canales formales con La Habana, prorrogó en agosto hasta junio de 2029 la visa de tránsito aeroportuario para viajeros cubanos y ofreció en octubre ante la ONU su territorio como sede neutral para un diálogo entre Estados Unidos y Cuba.