EE UU advierte a Cuba de que debe realizar "cambios drásticos muy pronto"

Washington/La Administración de Trump advirtió este miércoles al Gobierno cubano que debe abordar “cambios drásticos muy pronto”, y que están pendientes de qué decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país.

“Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto”, aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente Donald Trump, diciendo que “obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio”.

Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. “No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera”, apuntó Leavitt.

Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años

Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero, que amenaza con aranceles adicionales a países que suministren petróleo crudo o productos refinados. La Isla no cuenta con el apoyo del petróleo venezolano desde que EE UU detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, el 3 de enero.

El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada que muchos auguran un colapso del sistema.

Ello ha llevado a que Gobiernos de América y Europa lancen advertencias a sus potenciales viajeros o han hecho llamados a sus connacionales para que abandonen la Isla, amenazando un sector clave para la economía de la Isla: el turismo.

Ha generado ola de cancelaciones de vuelos de diversas aerolíneas, particularmente las de Canadá, la principal fuente de viajeros a la Isla

Además, ha generado ola de cancelaciones de vuelos de diversas aerolíneas, particularmente las de Canadá, la principal fuente de viajeros a la Isla, que el año pasado alimentó las arcas del turismo con 754.010 visitantes, casi la mitad del total, 1.810.663, lejos del 1,9 millones pronosticado en el Parlamento a mediados de diciembre y, peor aún, si se compara con lo planificado un año atrás. La previsión entonces era de 2,6 millones, un 30,3% más de lo que finalmente se ha logrado.

En este contexto, la página web Axios aseguró ayer, citando tres fuentes oficiales anónimas, que Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido en la Isla como El Cangrejo, saltándose los canales oficiales con el Gobierno cubano.

El medio sostiene que los contactos dejan claro que Washington considera a Raúl Castro como verdadera cabeza del régimen, aunque hay aún dudas sobre cómo se concretará la situación.

El objetivo podría ser impulsar una transición inspirada en el “modelo Delcy Rodríguez” de Venezuela.