EE UU mata a otras cuatro personas en un ataque contra una lancha en el Caribe

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó el ataque contra una embarcación que navegaba por rutas conocidas del narcotráfico.

Madrid/Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron este sábado a cuatro personas en un nuevo ataque contra una lancha rápida en el mar Caribe, cuyos ocupantes fueron identificados por Washington como narcotraficantes. La operación eleva a por lo menos 231 el número de muertos en la campaña militar iniciada por la Administración de Donald Trump en septiembre de 2025 contra embarcaciones supuestamente utilizadas para transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico oriental.

El Comando Sur estadounidense informó en su cuenta oficial de X que la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó el ataque contra una embarcación que navegaba por rutas conocidas del narcotráfico. Según el comunicado militar, los servicios de inteligencia habían confirmado la participación activa de la lancha en el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, las autoridades no hicieron públicas las pruebas que sustentan esa acusación.

La institución calificó a los cuatro fallecidos de "narcoterroristas", aunque no reveló sus identidades, nacionalidades ni su presunta vinculación con alguna organización criminal. Tampoco precisó el lugar exacto del ataque o si este se produjo en aguas internacionales. El Comando Sur difundió un vídeo de la operación en el que se observa una embarcación en movimiento, seguida de una explosión.

Con las cuatro nuevas víctimas de este sábado, la ofensiva estadounidense acumula al menos 231 muertos en 69 ataques

La nueva operación se produjo diez días después de otro ataque estadounidense contra una lancha, que dejó tres muertos el pasado 9 de septiembre. La ofensiva coincidió con las operaciones contra pesqueros ecuatorianos en el Pacífico, donde militares estadounidenses han interceptado y hundido al menos ocho embarcaciones. Las intervenciones provocaron protestas de familiares que niegan las acusaciones y denuncian que sus allegados se dedicaban a la pesca.

El 12 de septiembre, una jueza ecuatoriana ordenó la liberación de 28 tripulantes de los barcos Montecristi y Don Rufo por falta de indicios suficientes para procesarlos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la cooperación militar con Washington y aseguró que existían pruebas de que algunas de las embarcaciones habían abastecido a redes del narcotráfico, aunque reconoció que no todos los pescadores estaban involucrados en esas actividades.

Con las cuatro nuevas víctimas de este sábado, la ofensiva estadounidense acumula al menos 231 muertos en 69 ataques, de acuerdo con el balance publicado este domingo por Associated Press. Las operaciones comenzaron el 2 de septiembre de 2025 y se han desarrollado principalmente en el Caribe y el Pacífico oriental, donde las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado embarcaciones sospechosas de participar en el transporte de estupefacientes.

Washington busca ampliar su cooperación militar con países latinoamericanos para desarrollar operaciones contra organizaciones criminales

La Administración de Trump sostiene que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles latinoamericanos y defiende el empleo de la fuerza militar como una medida necesaria para interrumpir el tráfico de drogas hacia su territorio y reducir las muertes por sobredosis. No obstante, las autoridades estadounidenses han presentado escasas pruebas públicas sobre la identidad de las personas alcanzadas por los ataques o la carga que transportaban las embarcaciones destruidas.

La legalidad de estas operaciones también ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que las consideran posibles ejecuciones extrajudiciales. El debate se centra en el empleo de fuerza letal contra personas sospechosas de actividades delictivas sin que medie una detención o un procedimiento judicial, así como en la ausencia de información pública que permita determinar si existía una amenaza inmediata que justificara los ataques.

Mientras continúa la campaña marítima, Washington busca ampliar su cooperación militar con países latinoamericanos para desarrollar operaciones contra organizaciones criminales dentro de sus territorios. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró durante una visita a Panamá en agosto que Colombia, Honduras y Guatemala habían aceptado participar en misiones conjuntas, aunque el Gobierno guatemalteco negó haber alcanzado ese acuerdo. Ecuador, por su parte, inició operaciones similares con Estados Unidos en marzo.