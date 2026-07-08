Estados Unidos reanuda los bombardeos contra Irán tras dar Trump por terminada la tregua

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta", declaró Trump.

El Pentágono justifica la ofensiva como una respuesta a los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Washington/Estados Unidos volvió a bombardear este miércoles objetivos en Irán, apenas un día después de que el presidente Donald Trump diera por concluida la tregua entre ambos países. La nueva ofensiva, ejecutada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), se centró en instalaciones situadas en la costa sur iraní y en la isla de Jarg, con el argumento de proteger la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El Centcom afirmó en un comunicado difundido en X que Washington responsabiliza a Teherán por la "reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles" que transitaban por esa vía marítima internacional. Según el mando militar estadounidense, los ataques buscan reducir la capacidad iraní para amenazar el tráfico marítimo en la zona.

La operación se produjo después de que Irán atacara varias embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, un episodio que elevó nuevamente la tensión en el Golfo Pérsico. De acuerdo con la información disponible, los bombardeos estadounidenses causaron la muerte de al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

El recrudecimiento de las hostilidades llega tras el abrupto cambio de postura de Trump, que el martes dio por finalizado el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán. Durante una intervención en la cumbre de la Otan, el mandatario descartó cualquier posibilidad de retomar las negociaciones y cargó duramente contra las autoridades iraníes.

La Guardia Revolucionaria reivindicó una oleada de 85 ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo Pérsico

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían", declaró el presidente estadounidense.

Irán respondió denunciando que la nueva ofensiva constituye una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente alcanzado el pasado 17 de junio entre ambos países. Las autoridades iraníes sostienen que Washington rompió de manera unilateral el pacto y advirtieron de que responderán a la escalada militar.

Horas después de los bombardeos, la Guardia Revolucionaria reivindicó una oleada de 85 ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo Pérsico. Según la agencia oficial Irna, las operaciones combinaron el lanzamiento de misiles y el empleo de drones contra instalaciones de Estados Unidos en la región.

La nueva escalada devuelve a Oriente Medio a un escenario de confrontación abierta apenas semanas después del anuncio de un acuerdo que parecía haber reducido temporalmente las tensiones. El estrecho de Ormuz, por donde transita una parte sustancial del comercio mundial de petróleo, vuelve así a situarse en el centro del conflicto, mientras aumenta el riesgo de una extensión de las hostilidades a otros países del Golfo.