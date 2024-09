El ex presidente de Honduras niega haber recibido dinero de narcos y critica conducta de su hermano

Xiomara Castro y su esposo, Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras. (Facebook)

Tegucigalpa/El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, reiteró este miércoles que no ha recibido dinero del narcotráfico y cuestionó “la conducta abominable” de otras personas, incluyendo familiares, en alusión a un vídeo de 2013 que muestra a su hermano, Carlos Zelaya, reunido con narcotraficantes.

“No tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo”, subrayó Zelaya, quien ahora es asesor de su esposa, la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

En un mensaje en la red social X, Zelaya indicó que su “vida de lucha en las calles por más de 44 años siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones”.

Advirtió a sus adversarios que “pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperiales de Estados Unidos que se implementan en Honduras”.

“Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar”, enfatizó Zelaya, un día después de la divulgación de un vídeo que muestra a narcotraficantes negociando en 2013 un soborno con su hermano, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta hondureña.

“Las imágenes y el audio son lo suficientemente claros y muestran a los traficantes recordando contribuciones pasadas, presuntamente pagadas al ex presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, hermano de Carlos y fundador del Partido Libre”, señala un informe de la organización no gubernamental estadounidense InSight Crime (Crimen Organizado en las Américas).

Carlos Zelaya renunció el sábado como secretario del Parlamento hondureño, tras admitir que se reunió con narcotraficantes que le ofrecieron aportaciones para la campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder), cuyo coordinador general es Manuel Zelaya, aunque negó haber recibido dinero.

El vídeo fue entregado por Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel Los Cachiros, tras lograr un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), en diciembre de 2013.

En la reunión participaron además los narcotraficantes hondureños Javier Rivera Maradiaga, también de Los Cachiros; Héctor Fernández Rosa, alías “Don H”, Carlos Lobo y Ramón Matta Waldurraga, hijo de Juan Ramón Matta Ballesteros, que desde 1990 cumple cadena perpetua en una cárcel de EE UU.

El vídeo fue divulgado casi una semana después de que el Gobierno hondureño diera por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, por la supuesta “injerencia” de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, al cuestionar una reunión entre autoridades de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Las imágenes han dado pie a Ana García, esposa del también ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y el uso de armas tras ser extraditado, a opinar y ha manifestado que es víctima de una “persecución política” por parte del Gobierno de su país, al incluirla en una lista de políticos con causas judiciales en EE UU.

“Hoy continúo siendo víctima junto a mi familia de una persecución política, la que he venido denunciando, así como también he denunciado las amenazas a muerte contra mi familia”, subrayó García en un video colgado en sus redes sociales.

García, quien buscará la presidencia de su país por el ahora opositor Partido Nacional, indicó que “hoy es más que evidente esta persecución política”, porque ha señalado “el fracaso del Gobierno” de Xiomara Castro.

“Solo por haber defendido a mi esposo me quieren abrir una investigación en Honduras, eso es persecución política”, enfatizó García, que fue primera dama durante los dos mandatos de cuatro años cada uno de su esposo (2014-2018 y 2018-2022).

El Gobierno hondureño reveló el martes en una cadena de radio y televisión un listado de 36 políticos opositores, entre ellos García, con causas judiciales o condenados por narcotráfico en Estados Unidos.

“El Gobierno de Libre, queriendo desviar la atención de forma mediática, leyó un listado de políticos opositores, pero de forma selectiva no mencionó ni leyó el nombre de ningún miembro del partido de gobierno ni leyó el nombre de ningún narcotraficante, los que se encuentran en libertad y gozando de beneficios después de mentir en el juicio de Nueva York a cambio de reducir sus condenas y volver a establecer su imperio de las drogas”, cuestionó García.

Dijo además sentirse “cansada de tantas injusticias” y aseguró que el ex presidente hondureño “fue víctima de una venganza de los narcotraficantes, a quienes durante su periodo de gobierno se les desmantelaron sus carteles y de una negociación entre narcos y políticos que le llevó a ser juzgado injustamente en Nueva York”.

Sobre la divulgación del vídeo de Zelaya, García dijo que es “una prueba más de la inocencia" de su esposo.

“Juan Orlando nunca se reunió con narcotraficantes, no hay ningún video, audio, fotografía o registro bancario, no hay ninguna evidencia más que el testimonio de personas interesadas. Se le condenó injustamente”, apuntó la ex primera dama de Honduras.

Aseguró que “hay más vídeos y evidencias” que confirman que los narcotraficantes “nunca podrían tener acuerdos con Juan Orlando”.

García solicitó al Parlamento hondureño que conforme una comisión especial para investigar los hechos denunciados y pida cooperación internacional para desclasificar toda la información que permita evidenciar “quiénes son los verdaderos narcotraficantes”.

También instó a la bancada del Partido Nacional a que “levante su voz” para que la Fiscalía hondureña realice una “investigación objetiva y transparente”.