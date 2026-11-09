Exiliados cubanos increpan en Roma al ‘Che italiano’ por su silencio sobre la dictadura

Madrid/Un grupo de exiliados cubanos increpó el sábado en Roma al ex diputado italiano Alessandro Di Battista por defender al régimen de La Habana y evitar pronunciarse sobre la dictadura. El enfrentamiento ocurrió a la salida de un acto de solidaridad con Cuba, según informó ese mismo día el periódico italiano Il Tempo.

Di Battista, antiguo dirigente del Movimiento 5 Estrellas y conocido como el “Che italiano” por su admiración hacia Ernesto Guevara, regresó en septiembre de Cuba tras permanecer casi dos semanas hospitalizado en La Habana. El político, de 48 años, tuvo que ser operado de urgencia de un tumor cerebral durante un viaje a la Isla para preparar una serie de reportajes.

“¡Tú no estás defendiendo al pueblo cubano! ¡El pueblo cubano quiere libertad! ¿Sabes lo que significa? ¡La que tienes en Italia!”, le espetó la activista Evelyn Cuervo

“¡Tú no estás defendiendo al pueblo cubano! ¡El pueblo cubano quiere libertad! ¿Sabes lo que significa? ¡La que tienes en Italia!”, le espetó la activista Evelyn Cuervo, integrante del movimiento Las Guerreras Cubanas.

El ex diputado intentó responder que gritando no se conseguía nada. Ante la insistencia de los manifestantes, sostuvo que la única manera de liberar a Cuba era que “se vayan los gringos”, en referencia a los estadounidenses. Cuervo volvió a interpelarlo: “¿Y la dictadura? ¿Por qué no dices una palabra sobre la dictadura?”.

Di Battista terminó alejándose del grupo sin responder a esa pregunta. En las imágenes se observa a los activistas siguiéndolo mientras le reclaman que reconozca la responsabilidad de las autoridades cubanas en la situación del país.

El incidente ocurrió frente al Nuevo Teatro Orione, donde Schierarsi, organización de la que Di Battista es vicepresidente, había convocado una velada para recaudar fondos destinados a hospitales de Santa Clara y La Habana

El incidente ocurrió frente al Nuevo Teatro Orione, donde Schierarsi, organización de la que Di Battista es vicepresidente, había convocado una velada para recaudar fondos destinados a hospitales de Santa Clara y La Habana. La iniciativa reunió aproximadamente 80.000 euros, según informó el medio italiano Il Desk.

Entre los invitados figuraban el embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, y uno de los médicos que atendieron al ex diputado durante su hospitalización. El diplomático denunció el embargo estadounidense y responsabilizó a Washington de las dificultades que atraviesa la población de la Isla.

El problema de salud de Di Battista comenzó a finales de agosto, cuando se encontraba en Santa Clara preparando reportajes para Il Fatto Quotidiano. Tras sentirse mal, fue trasladado al hospital Hermanos Ameijeiras, donde los médicos le extirparon casi todo el tumor. Su estado obligó a aplazar el regreso a Italia, hasta que finalmente pudo viajar en una aeroambulancia privada.

A finales de septiembre, defendió públicamente la atención médica que recibió en La Habana. “Me operaron con tecnologías de hace 30 años y me salvaron la vida”, declaró durante una entrevista con el programa DiMartedì, de la cadena La7. El exdiputado reconoció la antigüedad de los equipos utilizados, pero elogió a los profesionales que lo atendieron y explicó que debía continuar el tratamiento en Italia.