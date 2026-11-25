“Para que haya elecciones, debe haber partidos políticos. Nosotros estamos anunciando que vamos a hacer la reforma a la Ley de Partidos Políticos y la de Procesos Electorales que también viene pronto”, afirma Figuera.

La jefa de la delegación opositora niega estar subordinada a Washington: “Tenemos la libertad de discutir lo que nos gusta, lo que no nos gusta”

Caracas/La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el Gobierno venezolano, Dinorah Figuera, aseguró este miércoles, en una entrevista con EFE, que “hay una posibilidad real” de que las elecciones presidenciales se celebren en 2027 y descartó que Estados Unidos ejerza un tutelaje sobre la mesa de negociación, mientras que la líder opositora María Corina Machado anunció que el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia estará “pronto” de vuelta en Venezuela.

Figuera asegura que queda aún un camino para que los venezolanos tengan “todas las garantías políticas y civiles” para poder celebrar unos comicios libres y no se repita lo que sucedió el 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio la victoria a Nicolás Maduro, mientras que la oposición denunciaba un fraude.

Figuera asegura que queda aún un camino para que los venezolanos tengan “todas las garantías políticas y civiles” para poder celebrar unos comicios libres

“¿Queremos que eso se repita? ¿O queremos que tengamos unas elecciones blindadas y tener una democracia plena?”, se pregunta a pocas horas de que haya cerrado el cuarto ciclo de diálogos, donde las dos partes anunciaron que siguen trabajando en asuntos como el comienzo de reforma de la Ley de Partidos Políticos o las concesiones de licencias a televisiones y radios.

No hubo, sin embargo, anuncios esperados como la renovación del CNE, que es el punto de partida para establecer un calendario electoral.

Esta renovación ha quedado ahora relegada a que primero se reforme la Ley de Partidos Políticos, pues muchas formaciones han quedado inhabilitadas por la justicia venezolana o han sido despojadas de sus directivas tradicionales, y también el artículo 105 de la Ley de Contraloría, que es la que tiene establecidos los mecanismos de inhabilitación de candidatos.

“Para que haya elecciones, debe haber partidos políticos. Nosotros estamos anunciando que vamos a hacer la reforma a la Ley de Partidos Políticos y la de Procesos Electorales que también viene pronto”, afirma Figuera, quien asegura que eso dará “un valor agregado” para que en el proceso “haya partidos que puedan representar su legitimidad y aspirar cualquier miembro o candidato”.

No quiere hablar de fechas concretas aunque es consciente de que “debe llevar el menor tiempo posible”, pero alega: “Queremos que cualquier elección sea sometida a un proceso creíble, transparente, pero también fuerte desde el punto de vista de que ninguna acción que quiera no respetar la voluntad del pueblo pueda tener poder”.

Sobre las inhabilitaciones, que pesan sobre destacados políticos como ella misma o sobre María Corina Machado –cuya formación quedó excluida del proceso de diálogo–, Figuera alega que no se está trabajando con una lista de nombres concretos, sino con la modificación de ese artículo de la Ley de Contraloría que es el que permite la inhabilitación.

“Esa reforma, sin lugar a dudas, va a dar como consecuencia que esas personas (inhabilitadas) puedan ir a las instancias correspondientes y solicitar, como ha pasado con la ley de amnistía, ser habilitados en el proceso para poder participar a un cargo público”, apunta.

“No”, respondió Figuera al ser consultada por EFE sobre una agenda impuesta por Estados Unidos, cuya Administración, explicó, únicamente brinda “asesoría” y “acompañamiento” en la hoja de ruta que tiene como objetivo lograr eventualmente la convocatoria de unas elecciones presidenciales.

“Allí no hay una intervención que pudiera suponer que nosotros estamos subordinados a lo que dice Estados Unidos, no es el caso”, insistió.

Explicó que Washington está acompañando el proceso en cuanto a asesoría técnica, el manejo de los lapsos o el cruce de “líneas rojas”, aunque reconoció que la Administración estadounidense también está ahí para recibir “alertas” de “acciones” que pudieran ralentizar el proceso de negociación.

“Nosotros tenemos la libertad de discutir lo que nos gusta, lo que no nos gusta (...) Pero de allí a que nosotros nos sentimos que somos vigilados, que somos fiscalizados, que estamos aquí subordinados de ninguna manera. No lo permitiría en lo personal”, sostuvo.

Figuera volvió a agradecer a Estados Unidos por el operativo militar del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro porque, dijo, es lo que le ha permitido tener garantías políticas y civiles para sentarse a dialogar hoy en nombre de un sector de la oposición que cuenta con el respaldo de Washington.

“Yo estoy disfrutando hoy de las garantías políticas y civiles, de tener libertad de expresión y de tener libre tránsito y eso yo lo valoro mucho y es por eso que (...) estoy agradecida del 3 de enero, estoy agradecida con el Gobierno de Estados Unidos, sobre todo, por supuesto, con su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes están firmemente apostando a que Venezuela tenga democracia más temprano que tarde”, apuntó.

Los diálogos entre el chavismo y la oposición, que empezarán su quinta ronda el próximo 10 de diciembre, iniciaron formalmente en agosto pasado en el marco del plan de transición de Estados Unidos para Venezuela, luego de capturar a Maduro.

En las conversaciones no participa Machado, quien, sin embargo, ha expresado públicamente su deseo de que las negociaciones culminen con éxito.

El proceso, que Figuera destaca como uno de los más favorables de diálogos a apenas cuatro meses de su arranque, ha tenido resultados claros como el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de estar manejado por el chavismo, y a cuya convocatoria se han presentado más de 1.300 aspirantes.

Entre ellos están la mayoría de magistrados del actual TSJ y algún otro nombre cuestionado por organizaciones de derechos humanos. A pesar de ello, Figuera insta a creer en el proceso, pues “tiene más de cuatro filtros” y todas las postulaciones serán revisadas por un comité independiente.

“Tenemos un proceso que está blindado”, asevera la ex diputada, quien lo ve además como un “proceso maravilloso”, pues la sociedad civil está involucrándose y presentando impugnaciones “a esos indeseables”.

Además, en rondas anteriores se anunció el desbloqueo de decenas de webs de medios de comunicación que eran inaccesibles desde Venezuela, entre los cuales estaba EFE, y en el actual ciclo se anunciaron concesiones a radios y televisiones, de las cuales la mayoría ya las tienen, como la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El desbloqueo de plataformas informativas “va a seguir” y se van a dar nuevos nombres, avanza la representante de la oposición, quien apunta que “las televisoras nacionales van a ser también abiertas”.

Y sobre la liberación de más presos políticos, otra cuestión no incluida en los temas a negociar pero que se esperaba que se reanudara después de este ciclo, Figuera hace una promesa: “Esa información va a llegar; con certidumbre lo digo. Fue frenada –no depende de mí–, pero esa información va a llegar más temprano que tarde”.

“Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, aseguró Machado ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en referencia a Edmundo González Urrutia

“Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, aseguró por su parte Machado ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en referencia a González Urrutia, en un mensaje que su formación, Vente Venezuela, consideró el primero a la nación, justo cuando se cumple un mes del regreso de la opositora a su país.

Machado recordó que el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, González Urrutia “recibió el mandato” de la oposición para enfrentarse a Nicolás Maduro.

Ese año, ella encabezó la campaña política de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para apoyar a González Urrutia, dado que estaba inhabilitada y no pudo postularse para las presidenciales.

Desde entonces, la líder opositora denuncia fraude en esos comicios porque el CNE no publicó los resultados desglosados, como exigía la ley electoral, mientras que la PUD divulgó en un portal actas reunidas por sus testigos y que exhibe como la prueba de la victoria de González Urrutia, exiliado en España desde 2024 por falta de garantías de seguridad.

Este año, Machado y su equipo se han reagrupado para presionar por la celebración de nuevas presidenciales. Aunque la dirigente cuenta con el respaldo de la PUD para una eventual candidatura, primero debe lograr que la Contraloría General levante la inhabilitación que pesa en su contra.