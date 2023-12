El 'parole' humanitario disminuye la llegada de cubanos a EE UU

Las medidas de la aplicación móvil CBP One y el parole humanitario adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos disminuyeron el arribo de cubanos en busca del "sueño americano". Así lo refleja el registro del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), que en los primeros diez meses de 2023 contabiliza el ingreso de 108.529 migrantes de la Isla, casi el 50% de los 233.547 que llegaron en el mismo período del año pasado.

Emigrar fue la solución de 313.506 cubanos en 2022. Según el informe sobre el estado de los derechos sociales elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 72% de la población de la Isla vive por debajo del umbral de la pobreza, establecido según el Banco Mundial en 1,90 dólares diarios. A ello se suma el deplorable sistema de salud, la falta de medicamentos, los apagones, la escasez de combustible y la libertad para poder expresarse libremente.

En diciembre del año pasado, 44.079 migrantes provenientes de la Isla ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, un mes antes lo hicieron 35.880 y en octubre 29.882, según cifras oficiales de CBP.

Casi 324.000 migrantes han logrado agendar una cita en CBP One para presentarse en un puerto de entrada de EE UU

Ante el fin de la aplicación, en mayo, del Título 42 –una norma creada por la Administración de Donald Trump para las devoluciones en caliente de los migrantes durante la pandemia–, Washington decidió abrir en enero a solicitantes de Cuba, Haití y Nicaragua un programa que había iniciado antes con Ucrania y Venezuela conocido como parole humanitario.

La oportunidad para miles de cubanos a través del parole humanitario también ha sido usada por integrantes por "fieles" del Partido Comunista. Este es el caso de Misael Enamorado Dager, quien fuera primer secretario del partido en Santiago de Cuba entre 2001 y 2009, y que ahora reside en Houston, según denunció el influencer cubano, Niover Licea.

En los primeros diez meses de este año, más de 57.000 cubanos han sido beneficiados por el parole humanitario. De ellos, 55.000 tras ser examinados y autorizados para viajar ya se encuentran en territorio estadounidense.

En cuanto a la aplicación móvil CBP One, que implementó en enero pasado el Gobierno de Joe Biden, casi 324.000 migrantes han logrado agendar una cita para presentarse en un puerto de entrada de EE UU. Las nacionalidades predominantes en estas citas son la venezolana, la mexicana y la haitiana.

En el mes de octubre, se atendieron a alrededor de 44.000 migrantes. Por esta vía, un mes antes entraron 15.677 cubanos, mientras que en agosto lo hicieron 12.691.

Los balseros llevaban ocho días de travesía desde que salieron de la provincia de Matanzas

El fotógrafo cubano Ginle Cubillas Arriola es uno de los beneficiados por esta aplicación. Cuenta a 14ymedio que el proceso le llevó dos meses y 14 días. Ingresó después de varios días en un refugio en Matamoros gracias al apoyo de una ONG. "Una abogada me contactó con una persona. Luego de entregarle mis papeles me llamaron para que me presentará en el puente de Brownsville. En total ese día pasamos como 10 personas".

Cubillas, que en julio de este año intentó pedir asilo en la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en El Salvador, pero no recibió respuesta, subraya que durante su estadía en el refugio de Matamoros se topó con cubanos que llevaban ocho meses esperando respuesta, pero, "sucede que luego de dos meses se desesperaba y volvían a registrarse y eso es volver a empezar".

Por otro lado, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató este martes al sur de Islamorada a 47 cubanos que buscaban el "sueño americano" en una embarcación rústica con una bandera con la leyenda "SOS". Según los oficiales, estos balseros llevaban ocho días de travesía desde que salieron de la provincia de Matanzas.

La Guardia Costera señala que han frustrado los intentos de llegada de 6.250 balseros, 68 menos que el 2022 cuando fueron interceptados 6.182 cubanos.

________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.