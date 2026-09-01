Marco Rubio y Mike Hammer abordan "las aspiraciones del pueblo cubano de vivir con dignidad"

Naciones Unidas lamenta los problemas para trasladar la ayuda humanitaria por vía marítima, lo que ha obligado a gestionar el envío aéreo, con demoras y más costos

Washington / La Habana/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, para abordar la situación en la Isla, una cita de la que han trascendido escasos detalles.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana dijo en redes sociales de que Hammer se reunió con Rubio para "informarle sobre la situación actual en Cuba" y tratar el respaldo de Washington "a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad y con dignidad".

Ambos también analizaron la transferencia de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, destinó a Cuba a través de organizaciones como Cáritas, con el objetivo de evitar que esos recursos lleguen a manos del Gobierno cubano.

Ambos también analizaron la transferencia de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que la Administración destinó a Cuba a través de organizaciones como Cáritas

Tras la captura en enero de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos impuso un bloqueo energético a Cuba que ha agravado la crisis económica y social del país, mientras Trump ha amenazado con tomar el control de la Isla.

Este lunes, precisamente, el Sistema de Naciones Unidas en Cuba lamentó los "desafíos" que ha sorteado para trasladar la ayuda humanitaria con destino a la Isla por vía marítima, lo que le ha obligado a gestionar el envío aéreo de esos recursos.

En un post divulgado en las redes sociales, la organización señaló que esa circunstancia ocasionó "costos adicionales en los traslados, mayores retos logísticos" y "demora en las entregas a las personas beneficiadas".

Sin embargo, el organismo internacional afirmó que, "en cualquier caso, ya están en Cuba 213.000 frascos de prenatales, adquiridos por Unicef Cuba, con apoyo del Gobierno de Corea del Sur, que beneficiarán la salud y la nutrición de alrededor de 30.430 mujeres embarazadas y en período de lactancia". "Que nada detenga el trabajo humanitario", subraya el mensaje.

La pasada semana el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Cuba explicó que, ante la imposibilidad de realizar el envío marítimo del donativo de frascos de suplementos prenatales tuvo que optar por la vía aérea entre Ciudad de Panamá y La Habana.

Esa gestión implicó costos adicionales, que la agencia de la ONU cubrió con sus propios recursos, y aseguró que el propósito de "salvar vidas no puede esperar".

Además indicó entonces que el objetivo es que las cubanas embarazadas dispongan de los frascos prenatales para el tratamiento completo requerido durante el embarazo y la etapa de lactancia materna.

Al bloqueo petrolero se le han sumado sanciones adicionales, como la amenaza con congelar los activos en territorio estadounidense de particulares o empresas que trabajen o hayan trabajado para el Gobierno de La Habana, así como de quienes le hayan apoyado financiera, material o tecnológicamente.

A raíz de esa medida, las dos principales navieras internacionales que operaban con Cuba, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, decidieron dejar de aceptar nuevos pedidos vinculados a la Isla

A raíz de esa medida, las dos principales navieras internacionales que operaban con Cuba, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, decidieron dejar de aceptar nuevos pedidos vinculados a la Isla.

En ese sentido, a finales del pasado julio el viceprimer ministro y responsable de la cartera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, denunció que las sanciones de Washington mantenían retenidos en diversos puertos del Caribe más de 7.000 contenedores con alimentos, recursos para los sectores energético e hidráulico y medicamentos.

Asimismo, la empresa estatal Medicuba también reportó la inmovilización de dos contenedores con una carga de un medicamento para el tratamiento de la epilepsia en el puerto colombiano de Cartagena de Indias porque la naviera alemana Hapag-Lloyd se había negado a entregar el flete, alegando el cumplimiento del bloqueo estadounidense.