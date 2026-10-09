Marco Rubio se reunirá este viernes con la opositora venezolana Dinorah Figuera en Washington

Washington / Caracas/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este viernes en Washington con Dinorah Figuera, quien presidió la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015. De acuerdo con el Departamento de Estado, el encuentro está previsto para las 9:00 en la sede de la institución en Washington.

Figuera, opositora al chavismo, defiende la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuyo mandato se convirtió en un referente institucional para la oposición venezolana frente al Gobierno de Nicolás Maduro.

La dirigente regresó a Venezuela en junio pasado tras una invitación del Departamento de Estado para abordar la transición política y participó en conversaciones con el presidente del Parlamento controlado por el chavismo, Jorge Rodríguez, sobre una agenda de fortalecimiento democrático.

La reunión se produce en una semana marcada por la situación judicial del ex presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a quienes la Fiscalía federal de Nueva York imputó nuevos cargos este jueves, entre ellos conspiración para cometer tortura, que se suman a los anteriores por narcotráfico y delitos relacionados con armas, de los que ambos se han declarado no culpables.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) pidió mantener la presión para lograr la justicia de las víctimas del "aparato represivo" en Venezuela al conocerse la noticia

El partido opositor Primero Justicia (PJ) pidió mantener la presión para lograr la justicia de las víctimas del "aparato represivo" en Venezuela al conocerse la noticia. "Debemos seguir presionando por celeridad, memoria, verdad y justicia para las víctimas y sus familiares, y responsabilidades penales para todos los involucrados, incluyendo a quienes ordenaron, ejecutaron o encubrieron estos crímenes de lesa humanidad", manifestó PJ en su cuenta de X.

En este contexto, afirmó que "miles de familias venezolanas y cientos de extranjeros fueron víctimas del aparato represivo que persiguió, encarceló y silenció a quienes exigían libertad y democracia".

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP) subrayó en X que, en la nueva acusación contra Maduro, el expediente describe "abusos sufridos" por su líder, Leopoldo López, cuando estuvo bajo arresto en Venezuela. Asimismo, refirió que, de acuerdo con el caso, Maduro dio instrucciones específicas para someter a López a "malos tratos" y, en reuniones en las que participaba Flores –subrayó la formación opositora–, preguntaba si el líder de VP seguía "sintiéndose arrogante" y "ordenaba que lo maltrataran más si así era".

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) exigió este jueves, por su parte, que su líder, María Corina Machado, pueda regresar al país sin la inhabilitación política que pesa en su contra.

A través de un comunicado, el partido recordó que en 2015 la Contraloría General de la República impuso a Machado una inhabilitación por un año y esa medida le impidió presentarse a las elecciones parlamentarias. En 2023, prosiguió VV, después de que Machado ganara las elecciones primarias de la oposición, la Contraloría anunció una nueva inhabilitación por 15 años "sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso y que nunca fue notificada formalmente".

Esa sanción fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en enero de 2024, en un contexto en el que se debía decidir si Machado podía competir en las elecciones presidenciales que se celebraron en julio de ese año.

VV se pronunció sobre esto a propósito de la declaración de Bárbara César Siero, ex magistrada del TSJ, quien denunció el martes pasado que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de Machado.

VV se pronunció sobre esto a propósito de la declaración de Bárbara César Siero, ex magistrada del TSJ, quien denunció el martes pasado que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató entonces que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría.

"Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar", aseguró entonces.

Asimismo, dijo no saber el lugar de reclusión de sus parientes y no tener comunicación con ellos, así como desconocer los delitos que se les imputaban. "A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos", subrayó.

El 22 de enero de 2024, de acuerdo a la ex jueza, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, involucró a sus familiares en la llamada operación ‘Brazalete Blanco’, un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. "Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)", sostuvo.

En junio pasado, su cuñada y su hermano Guillermo Henry César Siero fueron excarcelados con medidas cautelares junto a otro grupo de militares presuntamente involucrados en el mismo caso, indicó la exmagistrada. Sin embargo, el pasado jueves, sus hermanos y cuñada fueron condenados a entre tres y doce años de prisión por los delitos de conspiración política y encubrimiento.

En este contexto se produjo este jueves la absolución al periodista Carlos Julio Rojas, condenado tras de un proceso judicial por los delitos de terrorismo y conspiración, que lo mantuvo detenido por casi 21 meses antes de que fuera liberado con medidas cautelares en enero pasado, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

"La decisión le devuelve la libertad plena y pone fin a un proceso judicial que se prolongó por más de dos años y cinco meses", subrayó el sindicato en una publicación en X.

"La decisión le devuelve la libertad plena y pone fin a un proceso judicial que se prolongó por más de dos años y cinco meses", subrayó el sindicato en una publicación en X

Rojas fue detenido el 15 de abril de 2024 y liberado el 14 de enero de este año bajo régimen de presentación cada 30 días. Su excarcelación formó parte de un proceso ordenado por el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Al periodista se le imputaron los presuntos delitos de asociación e instigación para delinquir, terrorismo, conspiración y magnicidio en grado de tentativa, recordó el SNTP en la publicación. Asimismo, indicó que el fiscal de la causa señaló que no había pruebas para establecer una pena contra Rojas, aunque otras dos personas sí fueron condenadas a cuatro años de prisión por porte ilícito de armas.

El periodista, quien ha estado detenido en cinco oportunidades, celebró su libertad al finalizar el juicio. "Hoy por fin puedo decir que soy un hombre libre. Solamente por defender derechos humanos me tocó pasar por todo esto, pero hoy la Fiscalía pidió la absolutoria por esos delitos", indicó en un video publicado en su cuenta de X.

La absolución de Rojas se suma a las otorgadas la semana pasada a los periodistas Rory Branker, Luis López y Gabriel González, quienes habían sido acusados de los presuntos delitos de terrorismo, instigación o incitación al odio y otros.

Estas sentencias se dan después de que el 25 de septiembre el jefe negociador del chavismo en el diálogo con un sector de la oposición, Jorge Rodríguez, prometiera el levantamiento de las medidas cautelares a periodistas que enfrentaban procesos judiciales. Rodríguez dijo en ese momento que esta decisión se enmarcaba en los acuerdos alcanzados en materia de libertad de expresión en el segundo ciclo del diálogo.

Todavía queda un periodista con causas abiertas –Jonathan Carrillo– que debe presentarse periódicamente ante tribunales y continúa sujeto a restricciones derivadas de sus procesos.