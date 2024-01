Un migrante cubano denuncia las estafas de una agencia de viaje en México

Con la oferta de un "viaje seguro" y "sin abuso de las autoridades", la agencia Travel Famil Ordoll ofrece boletos de autobús para migrantes a precios impagables, denuncia Osniel Serrano Sánchez en conversación con 14ymedio:"Todo esto es una estafa, al ómnibus lo paran en los retenes y la policía obliga a regresar a los migrantes caminando".

Serrano adquirió un boleto el pasado 9 de enero, por el que pagó 6.500 pesos (unos 380 dólares). Confiado en que podría avanzar hacia Ciudad de México a finales de mes, cubrió el costo en dos entregas. Lo hizo aun sabiendo que era más del doble del precio en la terminal, donde se consigue por 1.700 o 1.900 pesos. Sin embargo se enteró de que los migrantes que compraron boletos con esta empresa fueron detenidos en un viaje y están presos

Este cubano de Pinar del Río lleva cuatro meses varado en Tapachula, y cuando pidió el reembolso en la agencia al saber que los ómnibus son retenidos y las personas sin papeles pueden ser apresadas, se negaron a dárselo y lo amenazaron con denunciarlo ante agentes de Migración "para que lo deporten" si insistía.

14ymedio comprobó que la supuesta agencia no cuenta con registro. Pese a que en los recibos que entregaron al migrante aparece José Luis Llopis Cano, esta persona nunca atendió a Serrano. "La mujer me advirtió de que si no subo al ómnibus el día señalado, ese ya no es su problema, pero tampoco me dan fecha para la entrega del boleto, sólo tengo los papeles de pago".

Los migrantes irregulares suelen comprar los pasajes en la terminal a través de terceros para evitar que les pidan documentos para su revisión. La mayoría es embaucada por agencias que están en la periferia.

La guatemalteca Ana Karen López, de 28 años, perdió 3.800 pesos en esta agencia. A inicios de este año acudió a las oficinas para adquirir un pasaje con rumbo a Ciudad de México para el día 12. La citaron en la terminal a las siete de la mañana de ese día, pero ahí nadie de la empresa se encontraba y esperó más de dos horas a que abrieran sus oficinas. Le dijeron que por "no llegar a la cita, perdió el boleto".

López denunció ante las autoridades la estafa, pero nada hicieron. "Están en complicidad con las autoridades, se aprovechan de la gente", dice a este diario.

En septiembre del año pasado, Yumara, una cubana de 29 años que tramitó en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) el documento de "protección complementaria" y aún está en Tapachula, denunció que las agencias de vuelos duplicaron el costo de los boletos de avión para los cubanos que quieren volar a la capital mexicana o a la frontera con Estados Unidos

A las afueras de la terminal aérea de Tapachula la abordaron dos mujeres que le ofrecieron un boleto a Tijuana (Baja California) por 16.000 pesos (930 dólares). "Llegas a la frontera directo, para seguir tu trámite", le dijeron. Por un pasaje a la Ciudad de México le cobraban 15.000 pesos.

