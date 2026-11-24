Un dron ruso entra en el espacio aéreo polaco durante un ataque contra Ucrania

Londres/ Cracovia/Más de mil soldados rusos (1.087) se han suicidado desde que comenzó la guerra en Ucrania, según informes confidenciales de la agencia estadística rusa Rosstat a los que ha accedido el diario británico The Guardian.

A esos habría que añadir 885 casos de muertes "por móvil desconocido" relacionados con la guerra, un eufemismo que según el periódico ha sido usado en el pasado para referirse a los suicidios, lo que podría elevar el número total hasta casi 2.000.

Los expertos consultados por el diario hablan de "presiones extremas de otros soldados o mandos", "miedo a ser enviados a misiones muy peligrosas" y hasta "abusos físicos y torturas" para empujar a la tropa a mantenerse en el frente.

Los expertos consultados por el diario hablan de "presiones extremas de otros soldados o mandos", "miedo a ser enviados a misiones muy peligrosas" y hasta "abusos físicos y torturas"

Los informes sobre víctimas de la guerra son considerados secretos en Rusia, pero los datos de Rosstat han sido hackeados por dos grupos distintos, el bielorruso Cyber Partisans y el ucraniano Silent Crow, que luego los filtraron al rotativo británico.

Del total de 1.087 casos considerados confirmados, 614 se registraron en la Ucrania ocupada o en regiones rusas limítrofes, mientras que el resto sucedieron en barracones, campos de entrenamiento y hasta domicilios particulares, donde descansaban soldados alistados o vivían algunos a punto de ser enviados al frente.

Y aun siendo alta, algunas fuentes consideran que la cifra filtrada hoy debería ser mucho mayor: según Ivan Chuvilyaev, portavoz de Idite Lesom, grupo que asiste a potenciales desertores rusos, la cifra real "es obviamente mucho mayor".

Chuvilyaev recuerda que las estadísticas, aun las secretas, han pasado varios filtros de censura, y recuerda cómo algunos casos de suicidio son convenientemente disfrazados como muertes heroicas que terminan con una medalla al valor entregada a los padres de la víctima.

Esta madrugada, en un ataque contra objetivos del oeste de Ucrania, un dron ruso violó brevemente la madrugada de este martes el espacio aéreo de Polonia, según informó el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas polacas, que activó su defensa antiaérea y autorizó su derribo, aunque finalmente no abrió fuego por el riesgo para la población civil.

"En respuesta a la amenaza, el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas Polacas activó las fuerzas y medios necesarios del sistema de defensa aérea. El objeto fue rastreado de manera ininterrumpida por sistemas de radar militares a lo largo de toda su trayectoria de vuelo", precisa el mensaje publicado en X.

La aeronave no tripulada penetró durante unos minutos en el espacio aéreo polaco, en la zona fronteriza de Dorohusk, junto a la frontera de Ucrania, según fuentes militares

La aeronave no tripulada penetró durante unos minutos en el espacio aéreo polaco, en la zona fronteriza de Dorohusk, junto a la frontera de Ucrania, según fuentes militares.

El mando polaco explicó que se emitió autorización para derribarlo, pero que, tras cambiar de rumbo hacia el este, se decidió abstenerse de utilizar armamento "debido al riesgo persistente de causar daños".

La nueva incursión llega apenas cuatro días después de que tres misiles de crucero rusos entraran el pasado viernes en territorio polaco y se estrellaran en el sureste del país, según confirmó la Fiscalía polaca. Varsovia calificó entonces los hechos de "provocación intencionada" de Moscú y reportó el asunto a la Otan.