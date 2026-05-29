La oposición plantea una negociación con el chavismo y EE UU para restaurar la democracia

Caracas/El sector mayoritario de la oposición venezolana y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propusieron este jueves una negociación política "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país suramericano.

Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, nobel de la paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de "una elección presidencial libre, transparente y soberana" con "la debida observación internacional".

Para ello, aseguraron que es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) –actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo… con "personalidades independientes y respetables", además de un cronograma "viable y verificable" para estos comicios.

También, consideran "necesario que se produzcan gestos que contribuyan a crear un ambiente político favorable y que demuestren voluntad de avanzar en este proceso", entre ellos la liberación plena de los presos políticos, tanto civiles como militares, y garantizar un retorno seguro para los exiliados.

Además, prosiguieron, la "normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas".

Por otra parte, el sector opositor llamó a construir un "gran acuerdo nacional para la recuperación de la república" con la participación de "ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera" del país.

Ese acuerdo "proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional", aseguró el grupo.

La alianza se comprometió a promover los procesos necesarios para alcanzar el objetivo, a mantener un mensaje "único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos" y a establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna que "garanticen la vía hacia la libertad".

A juicio del bloque, el país "vive la hora decisiva de su historia republicana", en momentos en que las Américas tienen una oportunidad para "construir un bloque de naciones libres, prósperas y soberanas", por lo que expresó su reconocimiento al plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) establecido por EE UU para Venezuela.

"La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado. Esa unidad de la nación no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad", dijo.

"La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado. Esa unidad de la nación no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad"

El sector aseveró que la "emergencia humanitaria que padecen los venezolanos no admite dilaciones, ya que solo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades".

"Por esa razón, la recuperación de Venezuela es y será una obra colectiva, fundamentada en la confianza inquebrantable que nos une en el pueblo venezolano", agregó en el pronunciamiento, titulado Manifiesto de Panamá, país donde se reunieron distintos dirigentes opositores venezolanos con Machado el pasado fin de semana.

En una rueda de prensa el sábado, la nobel de la paz anunció que será candidata presidencial en unas elecciones "limpias y libres" y dijo que "no está en duda" la salida de Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas.

La información llega un día después de que la agencia Associated Press informara, con fuentes de Washington, que el Gobierno de Donald Trump ha instruido a fiscales federales para que se abstengan de emprender una investigación penal contra Rodríguez, sobre quien la Administración para el Control de Drogas (DEA) tiene un dossier con acusaciones por narcotráfico, contrabando de oro y lavado de dinero

Este jueves llegó al país el político venezolano Roberto Marrero, ex director de despacho del opositor Juan Guaidó, tras casi seis años en el exilio en Estados Unidos, donde permaneció después de su liberación en 2020 por un indulto del Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

Marrero, quien fue el principal colaborador de Guaidó cuando se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019, publicó en su cuenta de la red social Instagram un vídeo de su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibido por allegados.

"¡Llegué! Gracias a todos. Dios los bendiga", dice el mensaje que acompaña el vídeo en el que se le ve sonriente abrazando a las personas que acudieron a recibirlo.

En una publicación anterior, Marrero indicó que regresaba a su país para "hacer política" y "sumarme al plan de tres etapas" para la transición democrática, en referencia al plan de la Casa Blanca para Venezuela, tras la captura el pasado 3 de enero del entonces presidente Maduro durante una operación militar en Caracas.

En una publicación anterior, Marrero indicó que regresaba a su país para "hacer política" y "sumarme al plan de tres etapas" para la transición democrática

"Así como cada noche en el Helicoide me repetía: ‘Hoy no salí en libertad, pero saldré mañana’, también me repetí durante todos estos años en el exilio que si hoy no podía regresar a Venezuela, será mañana", indicó.

El exjefe de despacho de Guaidó fue detenido el 21 de marzo de 2019 acusado de formar parte de una célula terrorista que, según el Gobierno, "planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos", para los que habría contratado "mercenarios colombianos y centroamericanos".

El 9 de septiembre de 2020 fue liberado del Helicoide, la temida sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde opositores y ONG denunciaban que se cometían torturas. Recientemente, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, pidió que se convirtiera en un centro social y deportivo. Marrero salió de prisión beneficiado por una medida de gracia dictada por Maduro.

En las últimas semanas, varios activistas y dirigentes opositores que se encontraban en el exilio han regresado a Venezuela en el marco de la nueva etapa política que promueve el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Maduro.

Entre los que han regresado se encuentran algunos compañeros de partido de Marrero, como Lester Toledo, quien se encontraba en España, y Yon Goicochea, los tres militantes de Voluntad Popular (VP), la organización fundada por Leopoldo López.

El miércoles también se informó del regreso de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien aún enfrenta medidas cautelares.