Panamá detiene a dos ‘mulas’ cubanas que intentaron ingresar más de 162.000 dólares sin reportar

Un cubano con pasaporte ecuatoriano intentó ingresar de manera ilegal 135.300 dólares en el aeropuerto de Tocumen.

La Habana/En menos de 24 horas fueron detenidos dos cubanos en los aeropuertos de Panamá Pacífico y Tocumen por intentar ingresar de manera ilegal 162.534 dólares. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), como medida inicial, “se retuvo el dinero” y corresponderá al Ministerio Público “la investigación y el establecimiento de multas”.

Las autoridad aduanera precisa que toda persona que al ingresar al país exceda de 10.000 dólares tiene la “obligación” de declarar el adicional o su equivalente en otras monedas, incluyendo cheques viajeros, bonos u otros documentos. Además, “deberá especificar la procedencia del dinero”.

Este martes, inspectores de la ANA descubrieron durante la inspección de rutina en la terminal aérea de Panamá Pacífico a una cubana procedente de La Habana con más de 16.000 dólares sin reportar. Por su nerviosismo, la mujer fue catalogada como una pasajera con “alerta de riesgo”, por lo que fue sometida a una segunda revisión. En esta, primero “entregó un sobre con 4.900 dólares” y, a continuación, se detectaron otros “11.167 dólares ocultos en sus partes íntimas”.

Un día antes, un cubano con pasaporte ecuatoriano llegó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Una inspectora le preguntó cuánto dinero portaba en efectivo, a lo que el hombre de 48 años respondió que eran 5.000 dólares, una suma admitida legalmente por las autoridades panameñas para no ser declarada.

Más de 16.000 dólares sin reportar intentó ingresar una cubana en el aeropuerto Panamá Pacífico. / Autoridad Nacional de Aduana

La respuesta no convenció del todo a la inspectora, por lo que procedió a la revisión de maletas. El peso le resultó inusual para las pertenencias que llevaba, así que pasaron el equipaje por el escáner. “Se observó en su interior una imagen de color naranja verdoso, lo que motivó la apertura inmediata”, señala el reporte de aduanas.

Las autoridades encontraron “un doble fondo de la parte trasera de las mochilas y se confirmó la presencia de dinero oculto”. En total se encontraron 135.300 dólares que fueron puestos a disposición del Ministerio Público como prueba.

Estos casos no son aislados. El pasado 1 de octubre un cubano arribó al aeropuerto Panamá Pacífico e intentó ingresar de manera ilícita 15.880 dólares. Días antes, las autoridades detectaron en tres vuelos a seis españoles y un cubano con 92.031 dólares sin declarar.

Muchos de estos cubanos son mulas, que encuentran en Panamá un fuente para adquirir televisores pantalla plana, lavadoras automáticas y split y ponerlos a la venta en el mercado negro. Entran y salen del país.

En febrero de 2024, Mirtza Ocaña, una cubana residente de Tampa, Florida, fue detenida y acusada por la Fiscalía Federal del Distrito de trasladar de manera ilegal al menos 100.000 dólares desde la Isla a EE UU.

Las pesquisas revelaron que la mujer, de 38 años, realizó entre mayo de 2023 y febrero de 2024 un total de 45 vuelos desde la Isla.